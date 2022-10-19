Selena Gomez ve Hailey Bieber’dan samimi poz!

"SAYGI DUYUYORUM"

Röportaj sırasında Hailey şu sözleri dile getirdi "Bunun hakkında konuşmak benim için zor çünkü ikisi adına tekrar konuşmak istemiyorum çünkü bu onların ilişkisiydi ve buna gerçekten çok saygı duyuyorum” dedi.