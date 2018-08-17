Selfoss - Haukar maçı istatistikleri

Selfoss ve Haukar, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 12 puanlı Selfoss 11. sırada bulunuyor, Haukar 14 puana sahip ve 10. sırada. Selfoss, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Haukar, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 333. İddaa'da Selfoss kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Haukar kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Selfoss son hafta oynanan Haukar maçında 2-1 kazandı.

Haukar ise Selfoss karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Selfoss, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 16 gol yedi.

Haukar, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Haukar 12 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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