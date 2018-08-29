Selfoss - Leiknir karşılaşma önü

Selfoss ve Leiknir, 30 Ağustos 2018 Perşembe günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. 15 puanlı Selfoss 11. sırada bulunuyor, Leiknir 18 puana sahip ve 7. sırada. Selfoss son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Leiknir, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 647 kodlu maçı oynayanlar; Selfoss galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Leiknir galibiyet oranı 0.00.

Selfoss önceki hafta Haukar mücadelesinde 2-1 kazandı.

Leiknir ise Grotta Seltjarnarnes maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Selfoss, 18 gol attı ve 16 gol yedi.

Leiknir ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Leiknir, 6 gol atarken 11 gol yedi.

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