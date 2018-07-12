Selfoss - Njardvik düellosu

İzlanda 1.Lig maçında Selfoss ile Njardvik, 12 Temmuz 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:15. Selfoss 8 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Njardvik 10 puanda ve 9. sırada. Selfoss son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Njardvik son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 615 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Selfoss kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.50, Njardvik sahadan galip ayrılırsa 2.65 oranını elde edecekler.

Selfoss son hafta oynanan Njardvik maçında 2-1 kazandı.

Njardvik ise Selfoss maçında 2-1 yenildi.

Selfoss, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Selfoss, kendi sahasında 7 gol attı, 10 gol yedi.

Njardvik ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Njardvik, 7 gol atarken 7 gol yedi.