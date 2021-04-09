Selin Şekerci, BeStyle dergisinin yeni sayısında hem yolculuk serüvenini anlattı. Şekerci oyuncu olmasına geçirdiği bir kazanın vesile olduğunu söyledi. Şekerci, "Balerin olmak isteyen bir çocukken, 8 yaşında geçirdiğim bir kaza beni sahneye attı. Çünkü ayağıma aldığım darbe nedeniyle dans edemeyecek bir hale gelmiştim. Anneciğimin de desteğiyle tiyatroyla tanıştım, sonra ne o beni bıraktı ne de ben onu bırakabildim." dedi.