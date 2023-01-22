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Selin Şekerci'den iddialı pozlar! Ünlü ismin gönderilerine alevli emojiler yağdı!

Yeni projesi Sevda Mecburi İstikamet filminin Azerbaycan galasına katılan güzel oyuncu Selin Şekerci, tercih ettiği kombiniyle göz kamaştırdı. Ünlü ismin gala tarzıyla yayınladığı pozlarına binlerce beğeni ve alevli emojiler yağdı.

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  • Selin Şekerci'den iddialı pozlar! Ünlü ismin gönderilerine alevli emojiler yağdı!

    Kubilay Aka ve Selçuk Yöntem ile birlikte rol aldığı Sevda Mecburi İstikamet adlı filmiyle, izleyici karşısına geri dönen Selin Şekerci, projenin Bakü galasında tercih ettiği kombiniyle göz kamaştırdı.
  • Selin Şekerci'den iddialı pozlar! Ünlü ismin gönderilerine alevli emojiler yağdı!

    Gala stilini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan güzel oyuncuya kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.
  • Selin Şekerci'den iddialı pozlar! Ünlü ismin gönderilerine alevli emojiler yağdı!

    Instagram hesabında 2 milyon takipçisi olan başarılı oyuncu Selin Şekerci'nin son paylaşımları 19.1 bin beğeni ve 177 yorumun sahibi oldu. Güzel ismin gönderisine Alara Bozbey, Rojda Demirer gibi ünlü isimler alev emojisi bıraktı.
  • Selin Şekerci'den iddialı pozlar! Ünlü ismin gönderilerine alevli emojiler yağdı!

    Selin Ciğerci, Hakan Bahar’ın seçtiği tarzıyla çekildiği fotoğraflarına şu notu düştü; “Bakü. Sevda Mecburi İstikamet galası! Yine çok eğlendik çok yedik mis gibi kucaklandık”

     
  • Selin Şekerci'den iddialı pozlar! Ünlü ismin gönderilerine alevli emojiler yağdı!

    İşte Selin Şekerci'nin son pozları...
  • Selin Şekerci'den iddialı pozlar! Ünlü ismin gönderilerine alevli emojiler yağdı!
  • Selin Şekerci'den iddialı pozlar! Ünlü ismin gönderilerine alevli emojiler yağdı!
  • Selin Şekerci'den iddialı pozlar! Ünlü ismin gönderilerine alevli emojiler yağdı!
  • Selin Şekerci'den iddialı pozlar! Ünlü ismin gönderilerine alevli emojiler yağdı!
  • Selin Şekerci'den iddialı pozlar! Ünlü ismin gönderilerine alevli emojiler yağdı!
  • Selin Şekerci'den iddialı pozlar! Ünlü ismin gönderilerine alevli emojiler yağdı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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