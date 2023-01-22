Selin Şekerci'den iddialı pozlar! Ünlü ismin gönderilerine alevli emojiler yağdı!

Instagram hesabında 2 milyon takipçisi olan başarılı oyuncu Selin Şekerci'nin son paylaşımları 19.1 bin beğeni ve 177 yorumun sahibi oldu. Güzel ismin gönderisine Alara Bozbey, Rojda Demirer gibi ünlü isimler alev emojisi bıraktı.