Ender Saraç'ın açıklamasına göre Ajda Pekkan'ın beslenme programında şunlar var:

Diğer diyetlerden farklı. Öyle 'iki ceviz, bir elma' değil komple bir sistem. Bu bir paket programdır. Egzersizler, masajlar, bitkisel gıda destekleri, şifalı bitkiler içeren doğal tabletler, vitaminler, bitki ve baharat çayları karışımı... Tamamen doğal. Sentetik ve kimyasal hiçbir şey yok.

Dikkat ederseniz, son yıllarda fiziği ve doğal güzelliği ön plana çıktı. Aslında çok kilo vermedi. Ama vücudunu şekillendirdi, daha çok yağ yakıp kaliteli dokuları korudu ve artırdı. Özellikle göbek ve bel civarındaki yağları azalttı.