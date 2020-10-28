Başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümünde Eda ile Serkan arasında yaşananlar büyük heyecana sahne oldu. Peki 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN ÇAL KAPIMI 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan, Eda’yı kamp alanında bulduktan sonra üzerine titrer. Serkan’ın yakın ve ilgili davranışları, Eda’nın dikkatini çeker. Serkan’ın ayrılık kararının arkasında başka bir neden olduğundan şüphelenir.

Eda ormanda kaza geçirdiğinde başını çarptığı için sabaha kadar uyumaması gerekir. Serkan onu ısrarla yazlık eve götürür. Ve sabaha kadar birlikte zaman geçirirler.

Serkan ise Eda ile ayrılığa alışmaya çalışmakta, bir yandan da Efe ve Eda’nın hep birlikte olmasına tepkisiz kalmaya çalışmaktadır. Çünkü Eda’nın ayrılıklarıyla ilgili şüpheleri olduğunun farkındadır.

Erkeklerin maç, kızların karaoke yaptığı gece, erkekler de kızların partisine katılır. Herkesin duygularını birbirine açtığı bu gecede, Serkan’ın Eda’ya olan aşkını gizlemesi ise düşündüğünden çok daha zor olacaktır.

SEN ÇAL KAPIMI 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Sen Çal Kapımı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...