Prestijli ödüller kazanmıştı 0:00 / 0:00

Yılmaz Erdoğan'ın oyunu 'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?' ilk kez 23 Ocak 1999'da sahnelendi. Erdoğan ile birlikte Demet Akbağ, Zerrin Sümer, Şebnem Sönmez, Metin Kalender, Sinan Bengier, Salih Kalyon, Ayberk Atilla, Bican Günalan ve Neslihan Yeldan'ın başrollerini paylaştığı oyun, 504 kez sahnelenmiş, yaklaşık 1 milyon kişi tarafından seyredilmişti.

'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?'nün filme uyarlanmasında, o dönemde birçok prestijli ödüle de layık görülmüştü.

3'ÜNCÜ AFİFE ÖDÜLLERİ

* Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü: Yılmaz Erdoğan

* Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Kadın Oyuncusu: Demet Akbağ

* Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu: Şebnem Sönmez

* Yılın En Başarılı Sahne Müziği: Metin Kalender

AVNİ DİLLİGİL TİYATRO ÖDÜLLERİ

* En İyi Yapım: Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?

* Yılın En Başarılı Yazarı: Yılmaz Erdoğan

* Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu: Zerrin Sümer

* Yılın En Başarılı Tiyatro Müziği: Metin Kalender

'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?' ilk sahnelenmesinin üzerinden 22 yıl sonra aynı adla film olarak izleyicilerle buluşacak.

Andaç Haznedaroğlu'nun yönettiği, arka planında Türkiye'nin yıllar içerisinde geçirdiği değişimi olan üstün zekalı bir kadın olan 'Gülseren'in hikâyesini anlatıldığı filmde Ecem Erkek, Atakan Çelik, Yılmaz Erdoğan, Engin Alkan, Devrim Yakut, Merve Dizdar, Ushan Çakır, Bülent Çolak, Bora Akkaş rol alıyor.