'Sen olsan ne yapardın'

Gürbey İleri, Karel Gürtekin, Hakan Meriçliler, Semra Dinçer ve Köksal Engür'ün başrollerini paylaştığı, Ramazan Özer'in yönettiği 'Ali', gösterime 22 Mart'ta girdi. Film, beyazperdeye mide kanserine yakalanan bir gencin ve ailesinin yaşadıklarını taşıdı.

'Ali'nin başrol oyuncuları Gürbey İleri, Karel Gürtekin ve Hakan Meriçliler, filmin kariyerlerinde neden özel bir yere sahip olduğunu Habertürk'ten Aslı Yarlık'a anlattı.

Role nasıl hazırlandınız?

Gürbey İleri: Senaryoyu ilk okuduğumda gerçekten çok etkilendim. Ama bunun gerçek bir hikâye olduğunu bilmiyordum. Dediğim gibi çok hızlı bir sürede bitirdim ve gerçek bir hikâye olduğunu öğrenince de hemen kabul ettim, bu projede olmak istediğimi söyledim. Bundan sonra süreç 2 hafta sonra biz okuma provasına çıktık. Bundan 2 gün sonra da Amasra'ya gittik. Çok öyle büyük bir hazırlık sürecim olmadı benim ama Amasra'ya gittiğimde bütün sahnelerde kendimi serbest bıraktım. Olabildiğince 'Ali' ile empati yaptım.

Karel Gürtekin: 'Aslı' karakteri ekonomik açıdan iyi bir ailede yetişmiş. 'Aslı' iyilikle 'Ali'den sonra tanışıyor. Bu karaktere hazırlanırken en çok buna dikkat ettim. Bu geçişin çok daha yumuşak, seyircinin gözüne batmadan olması gerektiği için biraz daha böyle kendimi frenledim açıkçası.

Hakan Meriçliler: Senaryoyu okudum. Bir oğlum var, 19 yaşında. Onunla empati kurdum. Tamamen doğal güdülerden hazırlandım. Onu koydum rol kişisinin yerine.

Canlandırdığınız karakterin size yakın olduğunu düşünüyor musunuz?

Gürbey İleri: 'Ali' hayat dolu, sevgi dolu çok eğlenceli, neşeli bir karakter. Küçük ve samimi bir çevrede büyümüş. Amasra dışına hiç çıkmamış. Bu samimiyette tabii onun karakterini etkiliyor. Samimi, duygusal içten, hayat dolu ve neşeli biri olduğunu söyleyebilirim ki bana da benziyor tabii ki.

Karel Gürtekin: Yakın olduğu yanları tabii ki var. Ben iyimser bir insanımdır böyle polyannacılık gibi algılanmasın ama bir yandan da böyle vicdani yönüm daha baskındır karakter olarak. 'Aslı' da bu hastalıkla savaşırken çok güçlü durdu. Benim hayatımda en çok destek aldığım şey gücüm olduğu için 'Aslı' ile dolayısıyla benzer yönlerimizin iyimserlik, vicdan ve güç konusunda olduğunu düşünüyorum.

Hakan Meriçliler: Hiç yakın değil bana.

Kanser hastalığı olan birini canlandırmak sizi nasıl etkiledi?

Gürbey İleri: Sahnelerde zor bir psikoloji. Tabii ki özellikle o saçımın kesildiği sahnede kendim öyle oynamak istedim. Gerçekten kesilmesini istedim. Gerçekten hissetmek istedim o andaki duyguyu. Gerçekten zor. Kanser hastalığı yaşayan insanlara acil şifalar diliyorum. Gerçekten zorlu bir süreç. Zaten filmimizde geç teşhis koyulmasından dolayı 'Ali'ye yaşadığı çaresizliği anlatıyor. Bunun yanında tabii ki 'Ali'nin babasıyla olan çatışması, annesine olan sevgisi bunları da görebiliyoruz. Annesine olan bağlılığı.

'Ali'nin vermek istediği mesaj nedir?

Gürbey İleri: O kadar her şeyi çok çabuk tükettiğimiz bir devirde yaşıyoruz ki. Bazı şeylerin değerini bilmiyoruz. Herhangi bir bir şeyden, herhangi bir birinden beklenti olmadan değer vermeyi unuttuk. Sevmeyi unuttuk. Filmimizde o noktaya parmak basıyor. Ailemizin, sevdiklerimizin, sağlığımızın değerini bilmemiz gerektiğini aslında vurguluyor diyebilirim.

Karel Gürtekin: Sevdiklerinin kıymetini anlayacaklar. Bu film gerçek bir baba – oğul hikâyesi... Biz bunu oynarken gerçekten çok etkilendik. İzleyicilerin etkileneceği, kendinde bulacağı yanlar var. Arkadaşında bu hastalığı yaşamış olsun, ailesinde, bir tanıdığı geçirmişte olsa herkes kendinden bir şeyler bulacak. O anlamda izlenmesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Bu standart böyle romantik dramlardan da farklı bir film oldu. Bir baba – oğul hikâyesi çektik. Bu anlamda aile bağlarını güçlendirecek olan insanlar için daha da güçleneceğini garanti edebilirim.

Hakan Meriçliler: 'Sen olsan ne yapardın' diyelim.

'Ali'de rol aldıktan sonra hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu?

Gürbey İleri: 14 günde çektik biz bu filmi ama bana 6 – 7 ay gibi geldi. İstanbul'a geri döndüğümde evimi benimseyemedim. İstanbul'u benimseyemedim. Gerçekten kendimi o psikolojiyi atlatmak biraz zor oldu diyebilirim.

Karel Gürtekin: Oyuncu olduğumuz için her role hazırlıklı gidiyoruz. Ama tabii vizyondan sonra hepimizde bambaşka etkileri oluyor kariyer anlamında. Bakalım onu vizyondan sonra göreceğiz.

Hakan Meriçliler: Şu anda değişiklik için çok erken. Film gösterime girdikten sonra olacaktır.

Bakış açınızda bir değişiklik oldu mu?

Hakan Meriçliler: Evet, benim bakış açımda şöyle değişiklikten ziyade değişiklik çünkü çok güçlü bir kavram. Değişiklik öyle kolay bir şey olmadığı için. Sadece bana ciddi bir hatırlatma gibi oldu bu. Böyle bir şey var yani kanserden söz ediyoruz. Hayatları nasıl altüst ediyor. Başımıza hiç gelmeyeceğini düşünüyoruz. Ama her an her şey olabilir Bu anlamda daha bir bakış açısı olarak etrafa, dışarıya, aileye, çocuğuma bir hatırlatma niteliğini taşıyor bu.

'Ali'nin insanlar üzerindeki etkileri sizce nasıl olacak?

Gürbey İleri: Sorgulayacaklar. Her şeyi o kadar çok tüketmeye alıştık ki unuttuğumuz değerlerin farkına varmamızı hatırlatacak filmimiz bence.

Karel Gürtekin: Bence bu filmi izleyenler bu hastalıkla savaşmış olsun olmasın herkes sevdiklerini kıymetini bir kez daha anlayacak. Bu hastalıkla savaşan insanlar içinde bu filme gelmekten asla korkmasınlar. Gerçek sevgiyi, insanların ne kadar onların üzerinde ailelerinde savaştığını, bu hastalıkla sadece kendilerinin değil. Ailelerinin, arkadaşlarının, onları sevenlerinde savaştığını bilmeleri açısından gerçekten örnek bir film oldu.

Hakan Meriçliler: Film, kemer bağlanması gereken bir film. Bu anlamda sert olduğunu düşünüyorum. Etkilemeyeceği insan olmayacaktır.

Bu rolü kabul etmenizdeki en büyük etken nedir?

Gürbey İleri: Hikâyeden çok etkilendim. Teklif geldiğinde gerçek bir hikaye olduğunu bilmiyordum. Gerçek bir hikâye olduğunu öğrenince kabul ettim.

Karel Gürtekin: Senaryoyu ilk okuduğumda gerçekten çok etkilendim. Bütün oyuncular olarak hepimiz aynı şeyi söylüyoruz ama bu etki normal standart gelen bir senaryoyla çok bağımsız bir etki. Bu hem gerçek bir hikaye, hem kanser hastalığının anlatıldığı bir hikaye bunun sorumluluğunu da almak çok büyük bir risk aslında ama bu rolü kabul ederken hiç tereddüt etmedim. 'Aslı' karakterini çok içimde yaşayarak sette oyuncu arkadaşlarımızla birlikte geçirdiğimiz süreçte de benimsedim. O yüzden çok severek kabul ettiğim bir iş oldu.

Hakan Meriçliler: Sert bir drama filmi olması.

'Ali'yi çekerken en çok zorlandığınız sahne neresi oldu?

Gürbey İleri: İlk başta 'Ali'nin ne kadar hayat dolu, sevgi dolu biri olduğunu görüyoruz aslında. Ama ilerleyen süreçte de bu hayat dolu, sevgi dolu çocuğun yavaş yavaş gücünün tükenmesiyle birlikte, yettiği şeylere yetemediğinde yaşadığı çaresizliği görüyor diyebiliriz.

Gerçek hayatta 'Ali'nin yerinde olsaydınız bu durumu nasıl karşılardınız?

Gürbey İleri: Aynı 'Ali' gibi karşılardım. Başta ben de kabul etmezdim. Zıpkın gibi bir çocuğum diyor, bana bir şey olmaz diyor başta. Ne zamanki gücü tükenmeye başladıkça daha önceden yapabildiği şeyleri yapamamaya başladıkça yaşadığı o çaresizlik gerçekten çok sıkıntılı. Kelimeler kifayetsiz kalıyor.

Bu film benim için önemli çünkü...

Karel Gürtekin: İlk defa gerçek bir hikâyenin içinde yer aldım.

Diğer rol aldığınız dizilere, filmlere göre karşılaştırdığınızda 'Ali'yi diğerlerinden ayıran özellik nedir?

Hakan Meriçliler: Çok net bir özelliği var. Bu güne kadar tiyatrolarda birçok drama rolü oynadım. Ağırlıklı olarak da zaten drama filmlerinde oynadım. Televizyon işlerinde denk geliş ağırlıklı olarak komedi olduğu için sinema ve televizyon izleyicisi bakımından bu filmi çok net ayıran sert bir drama olur.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Filmle ilgili söylemek istediğiniz?

Gürbey İleri: Çok gerçek, çok samimi bir iş çektik. İzleyenler unuttukları değerlerin farkına varacaklardır.