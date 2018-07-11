Sendai - Omiya maçı istatistikleri

Japonya İmparatorluk Kupası 3.Tur maçında Sendai ile Omiya, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. Sendai son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Omiya son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 530 kodlu maçı oynayanlar; Sendai galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.00, Omiya galibiyet oranı 3.20. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Sendai son hafta oynanan Kofu maçında 1-0 yenildi.

Omiya ise Kawasaki karşılaşmasında 5-0 yenildi.