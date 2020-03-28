Senegal'de hastanedeki karantinadan kaçan mahkum paniğe neden oldu

AA

Yerel basındaki haberlere göre, bölgedeki hapishanede bulunan mahkum, hastalık belirtileri gösterince dün hastanede karantinaya alındı.

Mahkum, sabah doktor ve hemşireleri atlatarak hastaneden kaçtı.

Virüs taşıdığından şüphelenilen suçlunun kaçması, bölge halkında paniğe yol açtı.

- Senegal'de 11 yeni vaka

Senegal'de son 24 saatte yapılan 98 testten 11'i pozitif çıktı.

Vakalardan 2'si yurt dışından gelen, 8'i durumu izlenen kişilerde görülürken bir kişinin hiçbir temas hikayesi olmadığı belirlendi.

Diğer yandan, tedavi gören 7 hasta daha iyileşti. Böylece salgının ülkeye girişinden bu yana virüs tespit edilen 130 hastadan 18’i sağlığına kavuştu.