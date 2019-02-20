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Senegal'de yerel dilde 'Keur Mbonatt Yi (kaplumbağa köyü)' olarak adlandırılan koruma alanı, nesli tükenmekte olan yaklaşık 250 kaplumbağayı barındırıyor.
AA'nın haberine göre başkenti Dakar'ın 45 kilometre kuzeybatısında bulunan ve ülkenin önemli turistik yerlerinden Pembe Göl yakınında yer alan ve yaklaşık 15 hektarlık koruma alanına sahip Keur Mbonatt Yi'yi yılda 10 binden fazla kişi ziyaret ediyor.
Avrupa Birliği'nin finansmanıyla 1993'te kurulan ancak 1996'ya kadar ziyarete kapalı tutulan köy, doğal habitatlarında nesli tükenmekte olan dev kaplumbağaların nüfusunun korunması ve çoğaltılması için önemli bir işlev görüyor.
Nesli tükenmekte olan 70'i dişi 250'den fazla kaplumbağa, burada 5 görevli ve bir biyolog tarafından bakılıyor.
Kaplumbağaların çoğalmaları ve beslenmelerine yardımcı olan görevliler, uygun bir ücret karşılığında ziyaretçilere rehberlik hizmeti de sunuyor.
BUGÜNE KADAR 50 KAPLUMBAĞA DOĞAYA SALINDI
Köyün en çok dikkat çeken yerlerinden biri kaplumbağaların 8 yaşına kadar tutuldukları bakım alanı.
Genç kaplumbağalar için 9, yetişkinler için ise 6 bölüm bulunuyor.
Burada doğan kaplumbağaların bazıları 13 yaşına ya da yetişkinliğe ulaştıklarında doğaya bırakılıyor.
Köyden 2006'dan 2011'e kadar yaklaşık 50 kaplumbağanın doğaya salındığı biliniyor.
Keur Mbonatt Yi'de, aralarında kara ve tatlı su kaplumbağalarının yer aldığı 11'den fazla tür bulunuyor.
İki gün yemek yemeden durabilen kaplumbağalar günde 1 kere besleniyor. Tek seferde ağırlıklarının 3'te 1'i kadar su içebilen kaplumbağalar aylarca su içmeden yaşayabiliyor.
Kara kaplumbağaları 100 kilograma kadar ulaşabilirken, 150 yıla yakın yaşayabiliyor.
Senegal yasalarıyla korunan kaplumbağaların ticaretinin yapılması ise yasak.
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