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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Senegal yıkıldı kaldı!

İngiltere, Senegal'i 3-0 mağlup ederken 'Afrika Aslanları', Katar'a veda etti. Bu mağlubiyet sonrası Senegal'in başkenti Dakar'a da hüzün çöktü. Maçı izlemek için Rönesans Anıtı'ndaki meydana gelen binlerce Senegalli adeta yıkıldı kaldı

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  • Senegal yıkıldı kaldı!

    2022 Afrika Uluslar Kupası'nın son şampiyonu Senegal, 2022 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti. 

     
  • Senegal yıkıldı kaldı!

    Son 16 turu mücadelesinde İngiltere ile Senegal takımları, Al Bayt Stadında karşılaşırken Senegal'in başkenti Dakar'da da büyük heyecan vardı.
  • Senegal yıkıldı kaldı!

    Dakar'daki Senegalliler, Rönesans Anıtı'nda kurulan dev ekranda maçı izledi.

     
  • Senegal yıkıldı kaldı!

    22. dakikada yarı alanından çıkmak için hazırlanan Maguire'in hatalı pasında topu kapan Senegal, rakip kaleye Sarr ile etkili geldi. Stones'un eliyle müdahale beklentisine VAR incelemesi sonrası penaltı kararı çıkmadı.

     
  • Senegal yıkıldı kaldı!

    31. dakikada bu kez hata Saka'dan geldi. Sarr'ın kaptığı topla ceza alanında hareketlenen Dia'nın vuruşunda iyi pozisyon alan kaleci Pickford sol eliyle son anda topu çeldi. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
  • Senegal yıkıldı kaldı!

    Chelsea'nin de kalesini koruyan Edouard Mendy'nin arkasındaki bir grup Senegalli taraftarın geleneksel kıyafetleri ve yerel enstrümanlarıyla verdiği müzik şöleni, 38. dakikada kesintiye uğradı. 
  • Senegal yıkıldı kaldı!

    Sol taraftan ceza alanına giren Bellingham'ın çıkardığı topu Henderson tamamladı. Jakobs'un yetişemediği meşin yuvarlak, kaleci Mendy'nin yanından süzülerek ağlarla buluştu: 1-0.
  • Senegal yıkıldı kaldı!

    Hakem Ivan Barton ilk yarıyı bitirmeye hazırlanırken orta sahayı seri hareketlerle geçen Bellingham, sol kanatta Phil Foden'ı gördü. Bu futbolcunun pasıyla ceza alanına giren Kane, 45+3. dakikada karşı karşıya pozisyondaki vuruşuyla devrenin skorunu belirledi: 2-0.
  • Senegal yıkıldı kaldı!

    56. dakikada Kane'in ceza alanı dışından kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Mendy iki hamlede topu kontrol etti.
  • Senegal yıkıldı kaldı!

    Temposunu düşürmeyen İngiltere, kanatlardaki rahatlığını 57. dakikada bir kez daha skora yansıttı. Sol kanatta hareketlenen Foden'ın ceza alanına gönderdiği topu Saka ağlarla buluşturdu. Arsenal'ın genç yıldızı, turnuvada üç gole ulaştı.
  • Senegal yıkıldı kaldı!

    Direnci kırılan Senegal karşısında oyunu kontrol eden İngiltere, çadır görünümlü Al Bayt Stadı'ndan oteline 3-0'lık galibiyetle gitti.
  • Senegal yıkıldı kaldı!

    Dakar'daki Senegalliler bu mağlubiyet sonrasında büyük üzüntü yaşadı.
  • Senegal yıkıldı kaldı!
  • Senegal yıkıldı kaldı!
  • Senegal yıkıldı kaldı!
  • Senegal yıkıldı kaldı!
  • Senegal yıkıldı kaldı!
  • Senegal yıkıldı kaldı!
  • Senegal yıkıldı kaldı!
  • Senegal yıkıldı kaldı!

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