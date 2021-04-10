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Seni Çok Bekledim 12. yeni bölüm fragman yayında mı? - Seni Çok Bekledim 11. son bölüm....

Star TV'nin kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine kavuşan dizisi Seni Çok Bekledim, bu akşam 11. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. İlgiyle izlenen dizinin bu akşamki bölümünde Kadir'in gemileri yakıp Cemal’e karşı savaş baltalarını çıkarması damga vurdu. Peki Seni Çok Bekledim 12. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Seni Çok Bekledim 12. yeni bölüm fragman yayında mı? - Seni Çok Bekledim 11. son bölüm....

Kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan Seni Çok Bekledim dizisi 11. yeni bölümüyle izleyenlere duygu seli yaşattı. Peki Seni Çok Bekledim 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SENİ ÇOK BEKLEDİM 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir, gemileri yakmış, Cemal’e karşı savaş baltalarını çıkarmıştır. Kardeşi Erol’la işbirliği yaparak şirketteki hisse dengesini lehine çevirme kararı alır. Ancak tam bu sırada öğrendikleri aklını fena halde karıştırır. Ayliz, yaşadığı şokun etkisindedir. Tesellisi, durumdan habersiz olsa bile, her zaman yanında olan Kadir’dir.

İsmet, Cemal’in baskısıyla bildiklerini Kadir’le paylaşamaz. Yine de öğrendiği bilgi, başına bela olur. Karısı Songül’le birlikte kan donduran bir olayla yüzleşirler. Cemal, bir an önce hamlesini yapıp şirketi ele geçirmenin derdindedir. Kadir’i saf dışı bırakacak bir planın peşindeyken kendi öz oğlu Erol’a vereceği zarar aklının ucundan bile geçmez.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Seni Çok Bekledim 12. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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