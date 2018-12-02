Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, oyuncu tercihlerinin eleştirilmesine tepki gösterdi. Güneş'in açıklamaları şöyle:

"Öncelikle kazanmak önemli. Nereden baktığımıza bağlı. 3 puan sevindirici. Hele ki yoğun bir seyahatten sonra... Aynı şey Galatasaray için de geçerli. Onlar bir gün avantajlıydı. Futbol güzel oynanmalı. Aktörler var. Oynamayan oyuncularla ilgili eleştiriler yapılırken iş başka boyuta gidiyor. Fatih hocayla maçtan önce de konuştuk. Kişiler üstünden gidiyoruz. Bir araya gelmek istiyorlarsa gelsinler konuşalım. Lens'in oynaması mucizeydi. Mecbur kaldık koydum onu, keşke hiç koymasaydım. 10 günlük idmanı yoktu. Gökhan Gönül ve Gökhan Töre tek idman yapabildiler. Bunları bilmeden konuşmak doğru değil. Atiba ve Vagner'le başlayabilirdim. Ricardo ve Medel beklediğimden az oynadı. Dorukhan dinamik oynadı. Çok kaliteli maç olmadı. Bizim kazanmamız kimseyi rahatsız etmesin. Çünkü bügünkü oyun bunu gerektirdi. Kazanabilirlerdi de her şey var futbol için. Kişileri yok etmek için yorum yapılmasın. Güzel futbol oynamak istiyoruz ama Galatasaray hep uzun oynadı, zemin de müsait değildi. Uzunu da beceremedik. Hızlı oyuncu lazımdı, bir tek Lens var, o da uygun değildi. Hepsi iyi futbolcular. Teknik konuları konuşalım, idari ve ekonomik özel konuşalım. Yorumları sadece bilgilendirmek için yapmak lazım.

Bu takım kazandığı için birlikte değil, birlikte olduğu için kazandık. Tabii ki sorunlar var. 2 senedir bizi göndermeye çalışıyorlar. En iyi kadro bizdeymiş... Galatasaray'ın kadrosu kötü mü? Fenerbahçe'de de var, Kasımpaşa'da da var. Kötü oynasaydık, gençler ne olacaktı? Biz kazandığımız için doğruyu yaptık demiyorum. gri bakalım, siyah-beyaz değil. Futbol böyle değil. Bizim Antalya'yı farklı yenmemiz gerekirken yenildik. Kazanınca doğru, kaybedince yanlış demek... Hakikaten kamuoyunda yanlış algılanıyor. Taraftarın desteği var ama rakip takıma kötü gözüken tezahüratlar yapmak doğru değil."

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