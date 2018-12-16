Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor maçının ardından şöyle konuştu:
"Oyun başında kazanma duygumuz vardı ama sahaya yansıtamadık. İlk yarıda daha baskılı olmalıydık ama rakibe uzak kaldık. İleride top yapamadık, geride sıkıntı yaşadık. Basit bir gol yedik. İkinci yarıya hücum anlamında düşündüğümüz gibi başlamak isterken, attığımız pastan gol yedik. Bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi ve skoru değiştirmek için her şeyi yaptılar. VAR ile golün iptal edilmesin ardından tempo düştü. Çok pozisyona girdik ama olmadı. Puan kaybı için üzgünüz. Pozisyonlara göre, kalecilerin kurtarışlarına göre kim galibiyeti kaçırdı görürsünüz.
Biz Avrupa maçlarından sonra üçüncü gün lig maçına çıkıyoruz. Avrupa'dan sonra bu sanırım dördüncü puan kaybı. Bunun etkileri oluyor. Adriano az idmanlıydı. Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Jeremain Lens'in sakatlık sonrası idman temposu düşüktü. Yorgun oyuncuların da ne vereceği belli değildi. En dirençlileri Dorukhan oldu. En önemli sıkıntımız geride rakibin tek forvetine top kazandırmamız.
Pepe ile ilgili konuşulacak bir şey yok. Zor bir dönemden geçiyoruz. Kulüpteki her kararı yönetim verir. Kasımpaşa maçına odaklanacağız. Oyuncuların, mutluluğu, mutsuzluğu ve kalıp kalmamlarıyla ilgili kararı yönetim verecektir."GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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