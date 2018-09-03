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2018-2019 sezonuna ise geçen sezonlara göre oldukça kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş 2 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 7 puanda kaldı ve sıralamada da 7'nci olarak önceki 3 sezona göre alt sıralarda yer aldı.