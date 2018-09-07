Seongnam - Korean Police maçı ne zaman?

Seongnam ve Korean Police, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. 49 puanlı Seongnam 1. sırada bulunuyor, Korean Police 47 puana sahip ve 2. sırada. Seongnam, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Korean Police, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 297. İddaa'da Seongnam kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Korean Police kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Seongnam son hafta oynanan Seoul E-Land maçında 1-2 kazandı.

Korean Police ise Anyang karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Seongnam, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Seongnam, kendi sahasında 14 gol attı, 8 gol yedi.

Korean Police, dış sahada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Korean Police 15 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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