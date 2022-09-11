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Haberler Gündem 3. Sayfa Serada akıma kapılan çiftçi öldü
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Amasya'da serada akıma kapılan çiftçi hayatını kaybetti

Amasya'da onarmaya çalıştığı serada elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti. Çiftçinin ölümü, kendisinden haber alamayan yakınlarının seraya gelmesiyle ortaya çıktı

Serada akıma kapılan çiftçi öldü
Serada akıma kapılan çiftçi öldü
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İHA

Amasya'da, serada elektrik akımına kapılan çiftçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Kızılca köyünde 41 yaşındaki Zekeriya Yüce kendilerine ait sebze serasını onarmaya çalıştığı elektrik akımına kapıldı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Yüce'den haber alamayan yakınları seraya geldiklerinde yerdeki cansız bedeniyle karşılaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri genç çiftçinin öldüğünü belirledi. Yakınları büyük üzüntü yaşarken cenaze jandarma ekiplerinin incelemesi sonrasında hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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