Seranit Granit Seramik halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir?
Seranit Granit Seramik 27-28-29 Ocak tarihleri arasında 12 TL sabit fiyatla halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, Seranit Granit Seramik halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Halka arz büyüklüğü 1,8 milyar TL olarak belirlenen Seranit Granit halka açıklık oranı yüzde 35 olarak açıklandı. Peki, "Seranit Granit Seramik halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? " İşte Seranit Granit Seramik halka arz sonuçları ve kişi başına düşen lot miktarı...
Seranit Granit Seramik halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek şirket, toplamda 150 milyon 50 bin lot dağıtacak. Peki, "Seranit Granit Seramik halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? Seranit Granit Seramik SERNT borsada ne zaman işlem görecek?" İşte Seranit Granit'in borsada işlem göreceği tarih...
SERANİT GRANİT SERAMİK TALEP TOPLADI
Firma, 27-28-29 Ocak saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.
SERANİT GRANİT SERAMİK HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse değeri 12 TL olarak açıklandı.
SERANİT GRANİT SERAMİK KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma 150 milyon 50 bin lot dağıtacak. Dağıtılacak olası lot miktarı ise şöyle;
150 Bin katılım ~ 750 Lot (9000 TL).
250 Bin katılım ~ 450 Lot (5400 TL).
350 Bin katılım ~ 320 Lot (3840 TL).
500 Bin katılım ~ 225 Lot (2700 TL).
700 Bin katılım ~ 160 Lot (1920 TL).
1.1 Milyon katılım ~ 102 Lot (1224 TL).
1.6 Milyon katılım ~ 70 Lot (840 TL).
2.2 Milyon katılım ~ 51 Lot (612 TL).
SERANİT GRANİT SERAMİKHALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Seranit Granit Seramik halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin bir gelişme yaşanması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SERANİT GRANİT SERAMİK BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Seranit Granit Seramik'in halka arz sonuçları açıklanmasının ardından borsada işlem göreceği tarihin belli olması bekleniyor.
SERANİT GRANİT SERAMİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Seranit Granit katılım endeksine uygun değil.
SERANİT GRANİT SERAMİK HALKA ARZ FONU NASIL KULLANILACAK?
Yüzde 65 Finansal borçların ödenmesi.
Yüzde 15 Makine/ekipman yatırımları.
Yüzde 10 İnşaat yatırımları.
Yüzde 5 Satış pazarlama ağının güçlendirilmesi.
Yüzde 5 Banyo ve mutfak fabrikasına yatırım.