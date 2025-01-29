Seranit Granit Seramik halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek şirket, toplamda 150 milyon 50 bin lot dağıtacak. Peki, "Seranit Granit Seramik halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? Seranit Granit Seramik SERNT borsada ne zaman işlem görecek?" İşte Seranit Granit'in borsada işlem göreceği tarih...