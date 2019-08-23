Ünlü sunucu Seray Sever, menajeri Müge Ulusoy ve menajerinin oğlu Ömer Alp ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Programın bitmesi ile birlikte soluğu alışveriş merkezinde alan Sever, gazetecilerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.

"Menajerim ile birlikte proje değerlendirme ve haftalık toplantımızı yapmaya geldik" diyen başarılı sunucu, "Sabah programımız 2 saat sürüyor. Onun için gün içerisinde bana çok boş zaman kalıyor. Hiperaktif bir yapım var ve sürekli üretmek, çalışmak beni motive ediyor" şeklinde konuştu.

"Sunuculuğun yanı sıra bu sene bir dizi veya film projesi olacak mı?" sorusuna ise Sever, "Menajerime senaryo seçimi konusunda çok güveniyorum. Güzel bir dizi ile her an sürpriz yapabilirim" yanıtını verdi.

Kısa süren sohbetin ardından bir restorana geçen Seray Sever, öğle yemeği eşliğinde yaptıkları toplantı sonrası alışveriş merkezine girerek alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.