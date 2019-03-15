Seray Sever, konuk olduğu programda, "Ben ilk dizimi onlarla yaptım, 140 bölüm sürdü. Çok acı ve beklenmedik. Çok fenayım, gidecektim gidemedim. Demet'in bundan sonra Allah yardımcısı olsun, oğluna da Allah sabır versin. Eskisi gibi olabilir mi bilmiyorum" açıklamasını yaptı.

'TAM BİR TRAVMAYDI'

14 yıl önce albüm çalışmaları için stüdyoya giren ve detone hali yıllarca konuşulan Seray Sever, o dönem yaşadıklarını da canlı yayında anlattı: Uzun yıllar şarkı söylemedim. Bunu ben kendime yapmadım, bu benim saflığıma geldi. Bana bunu yapan insanların neler yaşadığını gördüm sonra. Başarıya alışık bir insan olarak bu görüntü bana travma yaşattı, altından kalkamadım, yapamadım. Çünkü haksızlığa uğruyorsunuz. Ürtiker (kurdeşen) geçirdim bir gecede, vücudum kabardı. O hastalıktan 10 yılda kurtuldum. Hala bir şeye stres olduğumda vücudum kabarır. Aslında hastalık o travmanın çözüldüğü an.