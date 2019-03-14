Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'ya veda

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybeden sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı. Demet Akbağ ve Zafer Çika'nın oğulları Ali'yi, Yılmaz Erdoğan teselli etti