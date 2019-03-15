Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenaze töreni sonrasında şok olay

Giriş: 15.03.2019 - 09:34 | Güncelleme:  

Ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın İzmir'de düzenlenen cenaze töreni sonrasında 'yok artık' dedirten bir olay yaşandı

  • 1Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesinde şok olay! - Magazin haberleri
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    İHA'nın haberine göre; Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi 58 yaşındaki Zafer Çika, İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

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    Çika'nın Alsancak Hocazade Camii'nde düzenlenen cenaze törenine sanat ve iş camiasından çok sayıda isim katılırken, İzmirli vatandaşlar da cenaze namazında dua etti.

  • 3Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesinde şok olay! - Magazin haberleri
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    Ancak bazı vatandaşların cenazeye saygısızlığı 'pes' dedirtti.

  • 4Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesinde şok olay! - Magazin haberleri
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    Tören sonrası yanlarında pazar arabasıyla gelen birkaç kişi, cenaze törenine yollanan çelenklerden çiçekleri söktü.

  • 5Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesinde şok olay! - Magazin haberleri
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    Duyarsız vatandaşlar, görevlilerin ikazlarına rağmen çiçekleri koparmayı sürdürdü.

  • 6Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesinde şok olay! - Magazin haberleri
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  • 7Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesinde şok olay! - Magazin haberleri
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  • 8Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesinde şok olay! - Magazin haberleri
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  • 12Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesinde şok olay! - Magazin haberleri
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  • 13Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesinde şok olay! - Magazin haberleri
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  • 14Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesinde şok olay! - Magazin haberleri
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  • 15Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesinde şok olay! - Magazin haberleri
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  • 16Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesinde şok olay! - Magazin haberleri
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  • 17Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesinde şok olay! - Magazin haberleri
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  • 18Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesinde şok olay! - Magazin haberleri
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  • 19Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesinde şok olay! - Magazin haberleri
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