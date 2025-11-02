Serdal Adalı: "Başkaları gibi kaçıp gitmeyeceğim"

Beşiktaş Kulübünün 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Serdal Adalı, "Gençlerbirliği ve Kasımpaşa karşısında hiç beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Bu maçları kazanarak yükselişte olmayı hedefliyorduk ama ne yazık ki bu 2 maçla yarışta geride kaldık. Geldiğimiz andan itibaren kulüpte birçok şeyi düzeltmeye çalıştık. Kaynaklar oluşturduk ve geçmişten gelen çok dosyalar kapattık. Tarihimizin en yüksek gelirini getirecek projeye başladık, tek seferdeki en büyük borç ödemesini yaptık. Futbolda işler iyi gitmediği sürece bunun 10 katı dosya da kapatsak, 100 katı kaynak da oluştursak bu konular hep gölgede kalıyor. Bu işin doğası böyle." diye konuştu.

Saha içinde iyi olmaları gerektiğini aktaran Adalı, "Düzeltmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz ama yine böyle bir kırılma yaşamamamız için tam da bu dönemde tek yumruk olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu transfer sezonunun sonunda 25'i giden ve 12'si gelen olmak üzere tam 37 resmileşen transfer işlemi gerçekleştirmiş durumdayız. 75 gün süren bir transfer döneminde her iki günde bir resmi transfer işlemi gerçekleştirmişiz. Bu transfer çalışmaları nihayetinde azalan oyuncu sayımıza rağmen takım değerimizde 30 milyon avroluk bir artış olmuş ve piyasa değerimiz 137 milyon avrodan 167 milyon avroya yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

"GELİRLERİMİZİ OLUŞTURMAK İÇİN CİDDİ ADIMLAR ATTIK" "Bunalımlı günlerinin üstesinden hep birlikte gelmeye çalışıyoruz." diyen Serdal Adalı, şunları kaydetti: "İşin önce ekonomi tarafını ve finansal ayağını oluşturduk. Sonrasında da yaptığımız bu gelir projeksiyonu doğrultusunda, transfer bütçelerimizi oluşturduk ve buna göre de anlaşmalar yaptık. 'Önceki dönemi eleştirdin, ama sen daha pahalı transferler yaptın' diyenler oluyor. Transfer bütçelerimizi arttırdığımız doğrudur ama öncekinden farklı olarak bu büyümeyi yapabilme amacıyla öncelikle sportif faaliyetler dışındaki gelirlerimizi oluşturmak için ciddi adımlar attık. Tarihimizin en büyük gelirini getirecek projeyle ilgili somut adımları atarak başladık. Siz şu an için transferler üzerinden işin harcama tarafını görmektesiniz ve bu yüzden bazı soru işaretleriniz olması çok normal. Süreç ilerledikçe gelir bacağının da nasıl oluştuğunu göreceksiniz. Zamanla mali tablolarımızdaki etkisi görülmeye başlanacak." Görevde oldukları 10 aylık dönemde 9,3 milyar lira ödeme yaptıklarını aktaran Adalı, "Finansal projelerimizin de katkısıyla, gelir gider dengesini oluşturmuş sağlıklı bir yapıya mutlaka kavuşacağız. Bu maliyetlerin altından nasıl kalkılacağı, bu nakit akışının nasıl sağlanacağı konularında camiamın içi rahat olsun. Biliyorum ki hepimiz geçmişten gelen bazı güvensizliklerin izlerini hala taşıyoruz." dedi.

Bir önceki yönetime eleştirilerde bulunan Adalı, "İşimize odaklandığımız için kendilerine cevap vermedikçe her gün ayrı bir televizyonda, gazetede bilirkişi edasıyla konuştukça konuşuyorlar. Kendi dönemlerinde yaşananları da çoktan unutmuşlar ya da unutturmaya çalışıyorlar. Kendilerini haklı sanmaya falan da başlamışlar." dedi. "11 AYDA BU KULÜBÜN İÇİNDEN GEÇTİNİZ" Göreve geldiklerinde Ümraniye'nin halinin kötü olduğunu iddia eden Adalı, eski yöneticilerden Mete Vardar'a yönelik olarak, "Sen ve arkadaşların bana pırıl pırıl, günlük güneşlik bir Ümraniye mi bıraktınız, bize tıkır tıkır işleyen bir kulüp yapısı mı bıraktınız? Her gün hala yıktığınız başka bir işi toparlamaya çalışıyoruz. Yollamak için bu kadar uğraştığımız bu oyuncular alınırken sen futbol komitesinde değil miydin, yönetim kurulu üyesi olarak sen oralarda değil miydin? Buna kimseyi inandıramazsınız. O günleri bize hepiniz el birliğiyle yaşattınız, siz 11 ayda bu kulübün içinden geçtiniz." şeklinde konuştu.

Eski yöneticilerden Feyyaz Uçar'a yönelik de konuşan Adalı, "'Hakemler hakkında konuşmuyor' diye eleştirmiş. Birçok çirkin hadise oldu ama bugüne kadar eski futbolcumuzdur diye çıkıp kendisine cevap vermedim. Vermedikçe de başladı konuşmaya. Keşke bu konuşmaları yönetimdeyken yapsaydınız da olan biten birçok yanlışa mani olsaydınız derler adama." dedi. DİKİTAŞ PROJESİ Yapacakları inşaat projelerinden de bahseden Adalı, şunları aktardı: "Sportif başarı hedeflerimizin yanında, adeta bir gayrimenkul şirketi gibi çalışmak durumundayız. Sportif faaliyetlerin dışındaki gelirlerimizi arttırmak, bu gelirleri sportif faaliyetlerimiz için kullanmak ve her geçen gün bu şekilde büyümeye devam etmek zorundayız. Başka türlü rakiplerimizle mali açıdan hiçbir şekilde mücadele edemeyiz. Dikilitaş projesi bu işlerin ilki olacak. Gelir hedeflerimizi daha da büyütmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz cuma günü de dün de ilgili bakanlarımız ile bir araya geldik. Bugün itibarıyla gereken imzaların hepsi atılmış durumdadır. Projemizle ilgili en ufak bir engel dahi kalmamıştır. Böylesine büyük bir projenin bu kadar kısa sürede bu seviyeye gelmesini mümkün kılan ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en içten şekilde teşekkür ediyorum. Beşiktaşımız için ortaya koyduğu kararlı duruş ve güçlü irade sayesinde bugün bu noktaya ulaşabildik. Beşiktaş camiası adına; göstermiş oldukları ilgi, destek ve katkılarından dolayı kendisine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca projenin başından itibaren bize aynı şekilde büyük destekler veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a ve kendilerine bağlı ilgili tüm bürokratlara da teşekkür etmek istiyorum."

Gelecek yıl itibarıyla projenin nakit akışına başlamayı planladıklarını söyleyen Adalı, "Önümüzdeki hafta itibarıyla artık ruhsat aşamasına geçiyoruz. Belediye ruhsat işlemlerini de yıl sonuna kadar tamamlamak için uğraşıyoruz. Hedefimiz önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde nakit akışını başlatmak. Bu proje Beşiktaşımız için tam anlamıyla bir milattır." değerlendirmesinde bulundu. Adalı, Akatlar'da hayata geçirecekleri projeyle birlikte basketbol ve voleybolun yanı sıra, hentbol ve tekerlekli sandalye basketbol takımlarını da aynı bölgeye taşımayı planladıklarını kaydetti. Serdal Adalı, Sancaktepe'de de bir futbol sahası ve spor alanı kiralayacaklarını, İzmir'de de altyapı için bir şube kuracaklarını söyledi. "BAŞKALARI GİBİ KAÇIP GİTMEYECEĞİM" Beşiktaş'ın finansal özgürlüğünü kazanması için çalıştıklarını vurgulayan Adalı, "Finansal bağımsızlığımızın en önemli adımları gayrimenkul projeleri. Biliyorsunuz yakın zaman önce bir sermaye artırımı sürecini geride bıraktık. Kulübümüzün maddi durumlarını ve devasa faiz yükünü göz önünde bulundurarak, bu hakkı parçalara ayırmadan tek seferde kullanıp, Bankalar Konsorsiyumu anlaşmasından çıkalım istedik. SPK onayından sadece 2 gün sonra bu sahnelerde yumruklar havada uçuşmuş, camiamızda atmosfer bambaşka hale gelmişti. Her şeye rağmen bu süreci o günün kuruyla yaklaşık 35 milyon avro gelir elde ederek tamamladık. Kulübümüzün sahip olduğu hisse oranını yüzde 19 arttırdık. Bu oran, bugünün koşullarında 1,6 milyar lira piyasa değerine tekabül ediyor. Prosedürleri yerine getirerek uygun zamanda kullanabilmek üzere böyle bir değer şu anda cebimizde duruyor. Yeri geldiğinde ve uygun piyasa koşulları oluştuğunda tekrar bu imkanımızı kullanabiliriz. Dikilitaş projesiyle ve yeniden sermaye artırımlarıyla finansal özgürlüğümüzü mutlaka kazanacağız. Bunları yapmadan da başkaları gibi kaçıp gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

"YÖNETİMLERİN GÖREV SÜRESİNİ 3 YILDAN 2 YILA İNDİRMEYİ ÖNERİYORUZ" Finansal disiplinin bir zorunluluk olduğunu aktaran Adalı, tüzükte ciddi değişiklikler yapacaklarını belirterek şunları kaydetti: "Bütçe disiplini kavramını bir hayal olmaktan çıkarıp kulübümüzün tüzüğüne kazıyoruz. Buna göre biz dahil bundan sonra görev alacak her yönetim, kendi döneminde gelirlerinden fazla harcama yapması halinde şahsi malvarlıklarıyla sorumlu olacaktır. Biz bu koltuklarda otururken gelirlerimizden fazla harcama yaparsak o açığı kendi cebimizden kapatacağız. Görev süremizin sonunda bu şekilde bir açık verilirse o farkı kendi cebimizden kulübümüze koyarak bu koltuklardan ayrılma sözünü huzurlarınızda veriyoruz. Bu kulüpte artık hiçbir yönetim 'Ben parayı harcayayım, nasıl olsa birileri halleder.' diyemeyecek. Kimse Beşiktaş'ın parasıyla kendi şovunu yapamayacak. Olağan seçimli genel kurullarımız normal şartlar altında 3 yılda bir yapılıyor. Süleyman Seba’dan bugüne tam 25 yıl geçmiş ve bu 25 yılda tam 16 kere seçim yapmışız. Yapmayı planladığımız tüzük değişikliğiyle yönetimlerin görev süresini 3 yıldan 2 yıla indirmeyi öneriyoruz. Kendi görev süremizden de bu şekilde 1 yıl eksiltiyoruz. 2 yılda başarılı oldun oldun, olamadıysan kararı camia versin. Bu 2 tarihi değişiklik maddesini içeren tüzük tadilini de en kısa zamanda onay için sizlerin huzurunuza getirmeyi planlıyoruz."