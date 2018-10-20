Yıllar evvel.. Gazetede işler iyi gitmiyor, mükemmeliyetçi bir ekip var ama bir türlü matbaa ile uyum sağlanamıyor. Baskı gecikiyor, hat kaçırıyoruz. Yani gazetemiz gitmesi gereken bazı illere gidemiyor. Patrona sürekli ekstra maliyet çıkıyor. Patron da devamlı rahatsız tabi.



Sebebi sadece mükemmeliyetçilik değil; en az 3 kişi eksik çalışıyoruz. Herkes haftada 2 gün gececi nöbetine kalıyor. Normal mesai 20:00 gibi bitmiş oluyor. Haftada 2 gün de gece nöbetindeyiz. 6 gün çalışılıyor zaten, bir de hemen her sabah ya dikkatsizlikten gözden kaçmış bir hata ya da kaçırılan bir hat nedeniyle fırça yiyoruz. Birkaç hafta sonra patron hepimizi çağırdı. Tüm yöneticiler karşısındayız. Yanında matbaa müdürü. Listeler elinde... Patron bir ara "Neden böyle oluyor?" dedi. Herkes birbirine baktı. Ben biraz matbaa müdürüne bir şeyler söyledim ama genel olarak hık mık durumundayız.. Nihayet bir abimiz "Patron şimdi açık konuşmak lazım. Bize en az 3 editör lazım. Eksiğiz" dedi. Biz kafaları öne eğdik; asıl söylenmesi gerekeni o abimiz söylemişti.. Patron "Tamam alın. kaç kişi lazımsa alın ama artık hat falan kaçmasın. Derede boğulmayın" deyip gönderdi bizi...



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Ali Bey bu zamana kadar 50 milyon dolar cebinizden para verip SPK operasyonu için gereken kaynağı sağladınız. Göğüs reklamı için 6 milyon dolar verdiniz. Kredi deseniz bankanız kulübün emrinde. Siz sahip çıkmasanız bu kulüp ya Araplara ya Malezyalılara satılma aşamasındaydı. Fenerbahçeliler bunları bilsin. Herkesin size şükran borcu var. Ama bir zahmet bir 56 milyon dolar daha harcayıp en az 2 mümkünse 3 kaliteli oyuncu almalısınız. Yine şampiyon olmaz bu takım ama üst sıralara tırmanır.

Bu takım kalitesiz bir şekilde; yanlış bir şekilde kuruldu. 9 haftada atılan 6 golün 2'sini atanlar bugün takımda yok. 2-3 üst düzey oyuncu olmayınca olmuyor işte.. Haa sayın başkan, bundan sonraki transferleri sakın ola o arogan ve beceriksiz Fransız'a yaptırmayın. Bu gerçekleri size kim söyler bilemem ama ben görevimi yapayım.



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Phillip Cocu'ya bu maç için bir şey söyleyemem. Adam eldeki imkanlarla her şeyi yaptı. Soldado ki eldeki mevcut içindeki en klas isim o; iki yüzde yüz pozisyonda golü atamadıysa; Ekici'nin frikiği direkten döndüyse Cocu ne yapsın?

Ha bu arada Mehmet Ekici'nin yaşadıkları şansızlıkla açıklanamaz. Bu oyuncu ile ilgili ümidi kestim ben. Müzmin sakat. Ben olsam ilk 21'e bile almam artık.



Cocu'ya sadece şunu önereceğim, Ayew'i ön orta sahada ya da 2. santrfor olarak dene. Sağ önde oy-na-ya-mı-yooor.. Orada Elif mi olur Barış mı Alper mi sen bilirsin...



Sana da yazık aslında sevgili Phillip... Islam da atamıyor; Soldado da... 3'lü de denedin, 5'li de... Hala orta sahan boş kalıyor. Yapacak bir şey yok. Malzemen bu. Bence sen kalmalısın Comolli gitmeli...

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