Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda şu kurallar geçerli oluyor.



• F.Bahçe iyi, G.Saray kötü ise F.Bahçe kazanır.

• Her ikisi de iyiyse F.Bahçe kazanır.

• Her ikisi de kötüyse genelde F.Bahçe kazanır.

• F.Bahçe çok iyi, G.Saray çok kötüyse F.Bahçe farklı kazanır.

• F.Bahçe çok kötü, G.Saray iyiyse berabere biter.

• F.Bahçe çok kötü, G.Saray çok iyiyse G.Saray kazanabilir..



Yukarıdaki önermeyi bir yerde görmüştüm. Gerçekten de öyle. Galatasaraylılar'ın Fatih Terim'e şunu sormaları lazım: Hocasız Fenerbahçe'ye karşı 2-0 öndeyken bu maçı da kazanamıyorsan hangisini kazanacaksın?



Maçı Galatasaray üzerinden okumak lazım. Ev sahibi ilk yarıyı 295 pasa karşılık 93 pasla bitirdi. Tamamen domine ettiler. Duran toptan da golü de buldular. 2'yi bulacak pozisyonları da ürettiler.



F.Bahçe ise hiçbir şey yapmadı. Benzia, Belhanda'yı bu devrenin kralı yaptığı gibi hücumda da verimsizdi. Koeman, 2. devreye doğru bir hamle ile Benzia'yı çıkardı. Alper her ne kadar ilk başta etkili olamasa da 2-1'den sonra verimli oldu. Belhanda'yı da çok iyi tuttu.



Linnes'in harika golüne rağmen Fenerbahçe'nin çözülmemesi ve Isla ile kazanılan VAR penaltısı G.Saray'ı bitirdi. O andan itibaren maç Fenerbahçe'nin oldu. Jailson'un muhtemelen bir daha atamayacağı klasındaki golü ile dominasyon tamamen sarı-lacivertlilere geçti. Belki Soldado bir 5 dakika erken girse, bir tık daha yüksek kalite olsa ya da azıcık şans yardım etse maçı misafir ekip kazanırdı. Bu skor F.Bahçe'ye nefes aldırır. Açıklama yapması gereken taraf tarihin en zayıf kadrolarından biri ile üstelik hocasız Fenerbahçe'yi 2-0'dan yenememek açıklanamaz. Terim, suçlayacak başka adresler aramasın. Fenerbahçe ise sadece G.Saray'a karşı bu kadar verimli oluyor. Bu önemli geri dönüş gereksiz ümide dönüşmemeli. Devre arasında kalite takviyesi şart.



Fırat Aydınus ise maç sonundaki çirkin olayları daha başlangıç anında (Soldado-Belhanda horozlanması) çözmeliydi.

DEMEK Kİ 3. GOL GELSE HASAN ŞAŞ KATİL OLACAKTI

Bir çift lafım da Hasan Şaş'a.. Ya teknik direktörlük yap, ya amigoluk.. Ama ne yaparsan yap önce sportmen ol. Her pozisyonda yan kulübeye efelenmeler, dışarıda kavga çıksa ağzıyla burnunu yer değiştirecek Skrtel'e arkadan saldırmalar.. Pavyon fedaisi misin yardımcı hoca mı bir karar ver.. Demek ki 3. golü yese takımın bir de adam vuracaksın..

6222'den ceza almalı.. Haa pardon o yasa sadece Fenerbahçe'ye uygulanıyordu değil mi?

