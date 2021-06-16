Serdar Ali Çelikler: Gri takım elbise ile değil taktikle

Bırakın oyun planını, bırakın orta sahada oyun kurma planını dünya futbolunda artık kaleci ile top çıkarma setleri çalışılıyor. Karagümrük'le ligimizde fark yaratan Farioli, aslen Roberto De Zerbi'nin kaleci ile stoperlerin oyun kurma setlerini çizen yardımcısı idi. Şimdi o De Zerbi, Sassuolo'dan Shakhtar'a transfer oldu. Farioli ligimizde oyuna çıkma konusunda ders veriyor.

Şenol Güneş iyi bir teknik direktör idi... Ama dünya hızla değişiyor. Güncelleniyor. Herkesin ama herkesin bir planı, oyuna çıkış seti; ÇİZİLMİŞ HÜCUM PLANI var. Nedir o çizilmiş hücum planı? Galler'in bize attığı goldür. Tam 3 kez denediler ve 3. de Ramsey golü attı. 2. yarıda spiker Levent Özçelik "Hep aynı yerden geliyorlar. Engellememiz lazım" dedi. İşte bu. Hep aynı şeyi yapıyorlar çünkü ÇALIŞIYORLAR. Çalışmazsan, set bilmezsen, dünyayı takip etmezsen, OYUN'un; stratejin yoksa Vatan-Millet-Sakarya ile bir yere kadar gelirsin.

Galler, aynı golden atarken sen 180 dakikada 1 tane karambol pozisyon anca bulursun. Hayati final maçında 2002 Dünya Kupası'nda giydigin gri takım elbise totemi yaparsın. Bu seviyede artık taktik bilmeyen, set kuramayan, çizilmiş oyun planı olmayan hocaların yaşama şansı yok. Şenol Güneş'e güzel anılar için teşekkür edelim ve devrinin sonunun geldiğini kabul edelim. Maçı yorumlayan efsane teknik adam Mark Hughes, "Türkiye'nin hiçbir fikri yoktu" demiş. Sonuç her dilde aynı. Artık emeklilik zamanı hocam.