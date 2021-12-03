Sergen Yalçın, 4'lü savunma önünde tek Josef'i kullanıyordu. Sağ kenar forveti olarak Ghezzal'ı; sol kenar forveti ise Larin'di.. Diğer 2 oyuncudan biri Atiba, diğeri ise Mensah-Oğuzhan'dan biriydi. Bir dönem Ljaic de denendi. Ama aslen Beşiktaş'a 2 kupa kazandıran farklılık ATLETİZM ve 2 Süper Yetenek'in katkılarıydı. N'Sakala - Josef - Atiba ve Mensah atletizm katıyordu. Larin inanılmaz gol sayılarına ulaşıyordu. Ghezzal sezonun oyuncusu oldu ama asıl takımın ritmini belirleyen ve yetenek katkısını sonuna kadar veren isim Aboubakar'dı. Nitekim Abou'nun olmadığı ligin son dönemecinde, Beşiktaş elindeki şampiyonluğu 1 gol averaj farkına düşürdü.

Yalçın ve Beşiktaş yönetimi bu sene Batshuayi - Teixiera ve Pjanic gibi müthiş kaliteli isimler transfer ederek başladı. Ama bu 3 isim, atletizmi kaybettirdi.

Bu sefer 4-2-3-1'ler 4-3-3'ler denendi. Kriz, Yalçın'ı ayrılığın eşiğine kadar getirdi.

Kasımpaşa maçında Sergen Yalçın 4-1-4-1'e döndü. Geçen seneyi aradı. Bir tek Mensah yerine Can Bozdoğan'ı koydu. İlk devre ön alan baskısı uygulayan, dönenleri toparlamaya çalışan, orta alanda rakibe sert basan geçen seneki Beşiktaş'tan sekanslar sunan bir takım vardı. Can ile mükemmel bir gol attılar en az 2 gol pozisyonu daha üretebilecek ciddi pozisyonlara girdiler. Kasımpaşa hiç bir şey yapamıyordu. İyi sinyaller 35'e kadar sürdü. Devrenin son kısmı biraz dengelendi oyun.

2. yarıya Kasımpaşa daha etkin başladı. Ama 55'den 85'e kadar maçın tek hakimi Kasımpaşa idi. Beşiktaş gibi bir takımı yarı sahadan çıkarmadılar. Gol geç geldi. Biraz daha erken gol bulabilseler Kasımpaşa maçı kazanırdı.

Bu devrede sadece Can ve Ghezzal iyiydi. Yalçın, Ghezzal'ı da oyundan alarak tamamen edilgen yapıya döndü. 1 puan maçın genel hakkıydı diyenler olacaktır. Ama Kasımpaşa gerçekten 2. yarıda ciddi bir baskı kurdu. Burada atletizme yeniden sarılan Yalçın'a o geçen seneki farkı yaşatmayan unsur santraforuydu. Batshuayi iyi bir forvet. Ama Abou bambaşka bir oyuncu. Aslen takımın en öndeki oyun kurucusu. Larin'le yer değiştirir çaprazdan pozisyona girerdi. Top attınız mı Batsu gibi hemen kaybetmezdi. Ghezzal'ı asist kralı yapardı. 3 pozisyona girdi mi 2'sini içeri atardı. Beşiktaş'a şampiyonluk kazandıran sistemin asli unsurunun Abou olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bence Yalçın'ın artık bambaşka bir yol düşünmesi lazım. Sözleşme sıkıntısı yaşayan Larin de bir yere kadar taşır takımı. Sergen Hoca'nın muhakkak kasedi tamamen değiştirmesi lazım.

Kasımpaşa ilk defa iyi futbol oynadı. O da 2. yarıda. Manchester City golü attılar adeta. Ama ciddi puan toplamaları lazım. Yapabilecekler mi göreceğiz.

Wellinton-Umut pozisyonunda bence kırmızı kart olabilirdi. Bunun dışında Mete Kalkavan iyi maç yönetti.