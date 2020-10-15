Almanya ile oynadığımız hazırlık maçından sonra dedik ki "İyi oynadığımız bölümler vardı. Teslim olmama karakterimiz iyiydi."

Sonra Rusya'ya gittik, ilk devre Rusya bizi oyunuyla dağıttı ve 1-0 mağlubiyete şükrederek içeri girdik. 2. devre çok iyi futbol oynadık, bu kez mağlup olmadığına sevinen Rusya idi.

Dün Sırbistan maçına yorgun çıkacağımız belliydi. Ama her hattıyla tel tel dökülen son derece kötü oynayan bir milli takım gördük. Savunması berbat; ön orta saha oyuncuları silik; Hakan başta olmak üzere forvet oyuncularımız top kaybı rekoru kırar haldeydi. Rakip sıkı bir takım olmakla beraber 2 tane üst düzey oyuncusu var. Biri Mitrovic ki epey zorladı stoperlerimiz diğeri de sahadaki en pahalı oyuncu olan Milinkovic-Savic. İşte o Savic, yanlış eşleşmeye mecbur etti Mahmut'u ve kendini kısa bek Hasan Ali'yle eşleştirdi. Hasan'ın üzerinden çıkıp vurdu ve golü attı. Hasan Ali sonra Umut Meraş ile değişti. Ama o an inkan olsa 7 oyuncu falan değiştirebilsek yeriydi. Rusya, bizi oyunuyla hapsetmişti ama Sırbistan biz hiç oynayamadığımız için bizi sahamıza gömdü.

2. yarı yeniden hareketleniriz diye bekledik ama yine kötü başladık. Acemi Bulgar hakemin yanlış penaltı kararı ile 2-0 geriye düşünce işler iyice sarpa sardı. Sonra Hakan, maç boyu ilk kez denediği drriplingde başarılı oldu ve Kenan ile başarılı verkaç sonrası golü attı. Bu golden sonra dahaya döndük. Burak çok iyi bir golcü ama teknik kabiliyeti ve pas kalitesi son derece geride. Misal Hakan golü attığı pozisyonda Kenan yerine Burak ile verkaça girse topu kaybederdik. Kenan en uçta pas kalitesi ile en önde merkez konumda durunca Cengiz de Hakan da oyuna girdi. Burak yerine Dorukhan oyuna girebilir Ozan öne doğru kayabilirdi. Burak çıkar Abdulkadir sol öne geçer; Kenan ve Hakan 9 ve 9.5 numara gibi oynatabilirdi. Ama Şenol Güneş ezber bir değişiklik ile Yusuf'u içeri attı. Yusuf her zamanki gibi kötüydü. Ozan beraberliği getirdikten sonra yine Burak ve Zeki ile 2 iyi pozisyon olabilecek kanat akını fırsatı bulduk ve onları da değerlendiremedik. Merih çizgiden çıkardı, son saniyede Vlahovic'in vuruşu santimlerle dışarı çıktı. Maçı kazanmayı hakeden ekip Sırbistan'dı.

Şenol Güneş başta bir çok oyuncumuzun formsuzluğuna, çok bariz yorgunluğa, net kötü planlama ve futbola rağmen 2-0'dan 2-2'ye getirmek önemlidir. Yenilmemek mühimdir. Kötü futbolu yıldızlarımızın anlık parlamaları ile beraberliğe getirebildik.

Uluslar Ligi bir nevi hazırlık dönemi. Lakin kesin olarak Burak Yılmaz'ın teknik ve pas eksikliğini görüp Kenan'ı en ön oyuncusu olarak kullanmak ve Burak'ı 2. santrafor olarak düşünmek bir şekilde planlanmalı. Bir yandan da kesin bir sol bek bulmalıyız. Euro 2020'de Umut ve Hasan Ali'nin en fazla 1'i olmalı. Elbette Şenol Hoca'nın ezber değişiklikleri bir kenara bırakması lazım.