Öne Çıkanlar
Porto - Galatasaray
Futbol
Haberler > Futbol > Serdar Ali Çelikler, Porto - Galatasaray maçını yorumladı

Serdar Ali Çelikler: "Oyunun galibi maçın mağlubu"

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 2. maçında deplasmanda Porto'ya 1-0 yenildi. Sarı-Kırmızılılar özellikle ilk yarıda bulduğu 4 net gol pozisyonunda kaleci Casillas'ı geçemedi! Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Porto - Galatasaray maçını yorumladı

04 Ekim 2018 Perşembe, 00:14 | Güncelleme:

Galatasaray, Porto deplasmanından 1-0 yenilgi ile döndü. İlk 45'te Sinan Gümüş ile iki kez, Yuto Nagatomo ile de bir kez çok ama çok net gol pozisyonları buldular. Onyekuru'nun da pozisyonu cabası. Bu devrede Porto'nun sadece 1 pozisyonu vardı. Bu kadar zor bir deplasmanda kontraya dayalı olmayan, plan ve stratejiye dayalı dikine ve az pas ile oyalanmadan hızlı akınlarla oyun üstünlüğünü aldılar. İlk 45'de gol atılamayınca Porto'nun 2. devreye daha önlemli çıkacağı belliydi.

49'da bu seviye için çok basit bir gol yediler. Muhtemelen Donk'un tutması gereken Marega, bomboş kafa vuruşunu yaptı. Bu golde Maicon'un da pozisyon hatasından bahsedilebilir. Bunun dışında neredeyse hatasız oynayan G.Saraylı futbolcular bu devrede de beraberlik imkanını yine Sinan Gümüş'ün kafa vuruşu ile ve Rodrigues ile yakaladılar ama dün 'o topun canı istemedi.'

Hani hocalar hep der ya: Bizim takımımız yenilebilir ama bu şekilde yenilmez.. diye... İşte dün 'o tarife uygun' can sıkıcı ama takımın oyunuyla da mutlu olunacak bir mağlubiyet aldı. Bu müsabakadan evvel seyrettiğim Schalke ve Lokomotiv Moskova varken ve bu haldelerken, dün bu oyunu sergileyebilen G.Saray, gruptan çıkacaktır. Yeter ki dünkü gibi bulduğu fırsatları değerlendirebilsin ve hakikaten artık bu kadar kolay goller yemesin.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 1
  • Misafir 9 dakika önce
    sağlık olsun
Kalan karakter : 2000
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER