Galatasaray, Porto deplasmanından 1-0 yenilgi ile döndü. İlk 45'te Sinan Gümüş ile iki kez, Yuto Nagatomo ile de bir kez çok ama çok net gol pozisyonları buldular. Onyekuru'nun da pozisyonu cabası. Bu devrede Porto'nun sadece 1 pozisyonu vardı. Bu kadar zor bir deplasmanda kontraya dayalı olmayan, plan ve stratejiye dayalı dikine ve az pas ile oyalanmadan hızlı akınlarla oyun üstünlüğünü aldılar. İlk 45'de gol atılamayınca Porto'nun 2. devreye daha önlemli çıkacağı belliydi.

49'da bu seviye için çok basit bir gol yediler. Muhtemelen Donk'un tutması gereken Marega, bomboş kafa vuruşunu yaptı. Bu golde Maicon'un da pozisyon hatasından bahsedilebilir. Bunun dışında neredeyse hatasız oynayan G.Saraylı futbolcular bu devrede de beraberlik imkanını yine Sinan Gümüş'ün kafa vuruşu ile ve Rodrigues ile yakaladılar ama dün 'o topun canı istemedi.'

Hani hocalar hep der ya: Bizim takımımız yenilebilir ama bu şekilde yenilmez.. diye... İşte dün 'o tarife uygun' can sıkıcı ama takımın oyunuyla da mutlu olunacak bir mağlubiyet aldı. Bu müsabakadan evvel seyrettiğim Schalke ve Lokomotiv Moskova varken ve bu haldelerken, dün bu oyunu sergileyebilen G.Saray, gruptan çıkacaktır. Yeter ki dünkü gibi bulduğu fırsatları değerlendirebilsin ve hakikaten artık bu kadar kolay goller yemesin.

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