Fatih Altaylı'nın Bloomberg'deki programından öğrendim. Bir de haberturk.com'un haberlerinden. TFF'de israf, inanılmaz rakamlara çıkmış.

Büro giderleri 126 milyon lira.. Altaylı'nın detaylı analizinden öğreniyoruz ki maaş giderleri değil bu rakam. Ayrıca büro maliyeti.. Artık dolar sarma - TL çorba - euro ızgara falan yapıp doğrudan yediler herhalde.

Boşuna kulüplerden saklamamışlar..

Bu aşırı bütçe sapmasının 3 sonucu oldu:

1- Bugüne kadar "Çok büyük rakamlarla dönen bir yapı. Burayı işadamları yönetsin" anlayışı bitmiştir.

2- TFF, kulüplere "Limit aşmayın" diyor; kendisi kendi harcama limitlerini çoktan aşmış.

3- Bu duruma rağmen gidip bu TFF'yi ibra eden kulüplerin neden batık olduğunu artık kimse sormasın. El kaldır el indir ile buraya gelindi. Şimdi el kaldırıp ibra ettiler, kimse bu TFF'den şikayetçi olmasın artık.

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