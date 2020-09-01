Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ( TFF) olağan genel kurulu bugün Ankara'da yapılacak. TFF'nin 1 Haziran 2019 ve 31 Mayıs 2020 dönemiyle ilgili yapılacak genel kurul, bugün çoğunluk sağlanamaması halinde yarın, yine çoğunluk sağlanamaması durumunda çoğunluğa bakılmaksızın 9 Eylül Çarşamba saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

Genel kurulda 1 Haziran 2019 ve 31 Mayıs 2020 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançoları görüşülerek hesap ve faaliyetleri ibra oylamasına sunulacak.

USULSÜZLÜK VAR!

TFF'nin olağan genel kurul öncesi yaşananlar ise tartışmalara neden oldu. Olağan genel kuruldan 15 gün önce delegelere gönderilmesi zorunlu olan evrakları, 5 günlük gecikmeyle yollarken söz konusu belgeler arasında TFF Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bütçe raporlarının yer almadığı ortaya çıktı. Usule aykırı davranan TFF, eksik belgeleri 3 gün önce delegelere ulaştırırken yaşananlar bugünkü genel kurula büyük gölge düşürdü.

İLK İTİRAZ KASIMPAŞA'DAN

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bu duruma resmi olarak itiraz eden ilk kulüp olurken 15 gün önce gönderilmesi gereken belgelerin incelenmesine fırsat tanınmadığını savunarak genel kurulun ertelenmesini talep etti. İtiraz dilekçesini TFF'ye ileten lacivert-beyazlılar, olağan genel kurulun bu şartlarda yapılması halinde mahkeme yoluyla iptalinin söz konusu olacağının da altını çizdi.

Dilekçede; 'olağan genel kurul gündemi'nin 7. 8. maddelerinde belirtilen Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 16. maddesinde belirtilen bütçe tasarısı ile talimatı ve bütçe uygulama esasına ilişkin belgelerin eksik olduğu ve süresinde gönderilmediğinin tespit edildiği ifade edildi.

Kasımpaşa delegeleri, bugünkü genel kurula katılmayacak.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR KATILMIYOR

Tartışmalı genel kurula Kasımpaşa'nın yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da katılmayacağı öğrenildi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in de sağlık sorunları nedeniyle genel kurulda yer almayacağı kaydedilirken Göztepe Kulübü'nün mevcut 7 delegesinden sadece başkan Mehmet Sepil ile temsil edileceği bildirildi.

GÜMÜŞDAĞ CEZALI

Öte yandan son şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ da hak mahrumiyeti cezasından ötürü genel kurulda yer alamayacak.