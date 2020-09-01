Futbol Federasyonu olağan genel kurulu bugün Ankara’da yapılacak.

Genel Kurul’un usule aykırı olduğu, mahkemeye gidildiğinde iptal olacağını öne süren Kasımpaşa Kulübü, konuyla ilgili olarak federasyona başvurdu.

Kamuoyuna yansıyan açıklamaya göre, gündemin 3 maddesinde belgelerin eksik olduğu ve kulüplere yasaya göre zamanında bildirim yapılmadığını öğrendik.

Bu gerekçeler nedeniyle bugün yapılacak genel kurulun ertelenmesi istendi. Eksikliklerin giderilerek ileri bir tarihte yapılması talep edildi.

Edindiğimiz bilgiye göre, aynı gerekçe ile Fenerbahçe Kulübü de Futbol Federasyonu’na başvurmuş.

Bir başka bilgi ise mali raporda büyük harcamaların olduğu.

Ayrıntılar bugün yapılacak toplantıda gündeme gelecek. Personel giderleri, huzur hakkı, VAR masrafları, naklen yayın destek ödemeleri, araç tahsislerindeki rakamlar oldukça kabarık. Büyük israfın olduğu ortaya çıkacak anlaşılan. Belki de bu nedenle ibra edilmeme söz konusu olacak.

Ayrıca toplantıya İstanbul kulüplerinin başkan düzeyinde katılmayacaklarını yerlerine temsilci gönderdiklerini öğrendik.

Zaten Trabzonspor ve Başakşehir kulüplerinin başkanları aldıkları ceza nedeniyle toplantıya katılamıyorlar.

Buraya kadar bakıldığında, sorunlar yumağı içerisinde çırpınan federasyon yine bir başka problemle karşı karşıya.

Anlayamadığımız konu ise birçok hukukçuyu bünyesinde barındıran ve ciddi paralar veren federasyonun bu kadar basit maddi hataları nasıl yaptığıdır?

Başkan Nihat Özdemir, erteleme konusunda ne yapar bilemeyiz. Ancak, hukuk karşısında yapacakları bir şey yok.

Yabancı futbolcu, harcama limitleri, maçların yayını gibi konularda kulüplerle ters düşen federasyon bir kongreyi bile usulsüz yapıyorsa diyecek bir şey yok…

Hatırladığım kadarıyla ilk kez bir genel kurul “ ertelensin, usulsüz “ gölgesinde yapılacak.