Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün borcunun 621 milyon Euro olduğunu açıkladı. Koç, büyük bölümü 2023 yılına kadar olmak üzere bir milyar 360 milyon liralık gelirlerinin temlikli olduğunu dile getirdi. Koç, kulübün tüm gayrimenkullerinin ipotekli olduğunu kaydetti...

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, konuyla ilgili olarak bir yazı kaleme aldı. Fenerbahçe kongresi öncesi Mayıs ayında "Ya Fenerbahçe’nin kalır ya Malezyalılar’a satılır" diyen Çelikler'in yazısı şöyle:

Ali Koç çıktı gerçeği çat çat söyledi. Bankada 100 milyon Euro olduğunu iddia eden Aziz Yıldırım'ın uydurmalarının aksine bir kuruş olmadığını açıkladı. 621 milyon Euro borç var; bir yıl içinde ödenecek faiz 400 milyon lira.. Daha da vahimi toplam 3.2 milyar liralik borcun 2.2 milyar lirası bu sene içinde ödenmek zorunda. Biri de çıkıp demeyecek ki "Kardeşim.Tüpraş'ı mı aldınız ne yaptınız?"

Aziz Yıldırım yeniden seçilseydi kulüp en geç gelecek yıl iflas açıklar büyük ihtimalle kayyum atanırdı. Aziz Bey'i ölümüne destekleyenler de kayyum sonrası A.Ş'yi satışa çıkarırlardı. Futbol A.Ş gittikten sonra, geriye onlarca şubesiyle borç içinde Kanarya Sevenler Derneği'nden hallice bir yapı kalırdı. "Fenerbahçe ya Fenerbahçeliler'in kalır ya da Malezyalılar'a satılır" diye boşuna yazmamışım.

Evet, kulüp zor durumdadır. Ama bu durumdan çıkacak potansiyele sahiptir. Fenerbahçe Fenerbahçeliler'in kalmıştır. 16 bin 92 delege kulubü batmaktan kurtarmıştır. Başkan Koç da hiç bir eleştiriye kulak asmadan hukuki sorunlar çözülür çözülmez arazi satışları ile bu yangına ciddi bir müdahale etmesi gerekir. Zamanında milli mücadelenin en önemli destekçilerinden olan bu kulüp; yine milli mücadeleyi kazanacak güçtedir.

General Harrington zaferini nasıl kazandıysa General Euro'ngton zaferini de kazanacaktır. Çatlak sesler elbet olacaktır ama Fenerbahçeliler artık uyanmıştır. Haa bu arada hala kıyıdan köşeden Aziz Başkanlı günlerini özleyenler; yenilgilerinin acısını ekranlarda bağırarak gidereceğini sananlar; 2A koltuğunu kaybetme korkusundan açıkça uydurma teoriler üreten magazin yazarları sorarsa şunu söyleyin: En yakın rakibinin 2 şampiyonluk önünde 16 milyon dolar borçla aldığı kulübü, 20 yılın sonunda aynı rakibinden 2 şampiyonluk geride ve 621 milyon Euro borçla bıraktı.. Büyük Başkaaaaannn...

— Habertürk Spor (@HTSpor) July 25, 2018

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