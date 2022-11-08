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Haberler Magazin Serdar Ortaç'tan açıklama! İsyan etmişti... - Magazin haberleri
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Serdar Ortaç'tan açıklama! İsyan etmişti...

Evinin önüne kurulan film setinin gürültüsü sebebiyle isyan eden Serdar Ortaç, paylaşımını kısa bir süre sonra silmişti. Ünlü şarkıcı, konuyla alakalı yeni bir açıklamada bulundu

Serdar Ortaç'tan açıklama! İsyan etmişti... - Magazin haberleri
"Zaten hastayım, sinir krizi geçirdim!"
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HABERTURK.COM

Serdar Ortaç, önceki gün Yeniköy'deki evinin önüne kurulan film setine isyan etmişti. Sabaha karşı saat 05.00’te verdiği bir konserden evine dönen ünlü şarkıcı, evinin önündeki gürültüden rahatsız olunca sinirlenmişti.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Çekim yapan film ekibini videoya alan Ortaç, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamıştı. "Evimin önüne açık büfe koymuşlar, film çekiyorlar. 5’te geldim eve, sadece 3 saat uyudum. MS hastası adama yaptıklarına bakın" diyen Serdar Ortaç, kısa bir süre sonra paylaşımını silmişti.

"SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM!"

Ortaç, basına yansıyan haberlerin ardından konuyla alakalı yeni bir paylaşımda bulundu. Açıklama yapan Serdar Ortaç, "Sabah 5'te yoldan geldim, uyudum. Camdan gürültüler geliyor. Kalktım, pijamayla dışarı çıktım. Kapının önü insan dolu. 3-5 koca kamyon sokağı kapatmış. Evin önünde 20 tane yemek masası... Meğerse 3 bina aşağıda reklam filmi çekiyorlar. Uyumuşum, zaten hastayım. Günde 8 ilaç alıyorum. Sinir krizi geçirdim. Bağırıp, çağırdım..." dedi.

Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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