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Serdar Ortaç'tan "Öldü" haberlerine yanıt! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından, siyah-beyazlı takıma yönelik sözleriyle ilgili tepki toplayan ve ardından özür dileyen Serdar Ortaç (51) ile ilgili beklenmedik bir iddia ortaya atıldı.

"ÖLDÜ" İDDİALARINA YANIT

Ortaç'ın yaşamını yitirdiği yönündeki dedikodular sosyal medyada hızla yayıldı. Ünlü şarkıcı, ardından hakkında çıkan, "Sanat camiasının acı günü... Serdar Ortaç kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti." haberini Instagram hesabından yayınladı.

instagram

"YALAN HABER!"

Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Yalan haberdir." açıklamasını yaptı. Takipçileri ise Ortaç'ın gönderisine, "Bir an gerçek sandım", "Çok korktum" ve "Yüreğime indi" şeklinde yorumlar yaptı.

KORONAVİRÜSÜ ATLATTI

Öte yandan ağustos ayında Serdar Ortaç'ın testi pozitif çıkmıştı. Koronavirüse karşı iki doz aşı olan ünlü şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmıştı.

"AŞIM OLMASAYDI KÖTÜ GEÇERDİ"

Ortaç, "Covid'de 5'inci gün. İki tane aşım var. Aşım olmasaydı bence daha kötü geçerdi. Çünkü ciğerlerime kadar inmişti. Konuşurken hırıldıyordum. Nefes almak da zor. Dikkati elden bırakmazsak iyi olur. Bütün hastalara geçmiş olsun." demişti. Ünlü şarkıcı, kısa bir süre sonra hastalığı atlatarak, sağlığına kavuşmuştu.

"ŞİFA OLSUN" DEMİŞTİ

Ortaç, aşı olduğu anlarda, "Geldik devlet hastanemize aşımızı olacağız... Birinci doz. Herkesin olması gerekiyor, şifa olsun, bismillah" demişti. MS hastası olan sanatçı, kronik rahatsızlığı nedeniyle öncelikli grupta bulunuyordu.

MS NEDİR?

MS (Multiple Skleroz) beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfın (miyelin kılıfı) hastalığıdır. Merkezi sinir sistemi ile organların bilgi iletişimini sağlayan omuriliğin miyelin tabakası üzerindeki fiziksel tahribatın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Kılıfın hasar gördüğü yerlerde sertleşmiş dokular (skleroz) yer almaktadır. Bu sertleşmiş alana da plak denir. Bu plaklar, sinir sistemi içinde pek çok yerde oluşabilir ve sinirler boyunca mesajların iletilmesini engelleyebilir. Hastaların yaklaşık 2/3'ünde ilk belirtiler, 20-40 yaşlar arasında ortaya çıkar ancak 10 yaş gibi erken başlangıçlı hastalar ve 40 yaşından sonra başlayan vakalar da vardır. Kadın-erkek dağılımı açısından kadınlarda 2/3 kat daha sıktır.