Klip çekiminden kamera arkası! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

"Bodrum Masalı" adlı diziyle yıldızı parlayan ancak ardından oyunculuğa ara verip, müzik ile ilgilenen Serel Yereli, bir süredir Londra'da yaşıyor. Yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla sıkça adından söz ettiren Yereli, gönderilerine bir yenisini daha ekledi.

"KLİBİN SAHNE ARKASI GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKTİK"

Klip çekimi için objektif karşısına geçen 26 yaşındaki Serel Yereli, kamera arkası görüntüleri Instagram'dan paylaştı.

"İnanılmaz bir ekiple ilk klibimin bazı sahne arkası görüntülerini çektik." diyen Yereli'nin iddialı tarzına takipçilerinden beğeni yağdı.