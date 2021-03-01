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Seren Serengil'e 'Sadakatsiz' göndermesi

Sunucu Seren Serengil'in 'Sadakatsiz' dizisinin başrol oyuncuları Cansu Dere ve Melis Sezen'in fotoğrafına, "Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı... Neyin kafası?" yorumu sosyal medyada alay konusu olmuştu. Dizinin yapım şirketi konuyla ilgili paylaşımda bulunarak Serengil'e, göndermede bulundu

Seren Serengil'e 'Sadakatsiz' göndermesi - Magazin haberleri
Serengil'e 'Sadakatsiz' göndermesi
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Oyuncu Cansu Dere, geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Melis Sezen ile birlikte çekildiği bir kareyi takipçileriyle paylaşmıştı.

Dizide birbirine düşman iki kadın rolü canlandıran Dere ve Sezen'in pozuna, sunucu Seren Serengil'den şaşırtan bir yorum gelmişti.

"SEN DE GÖZÜMDEN DÜŞME"

Serengil, Dere'ye "Sen de gözümden düşme istersen... Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı... Neyin kafası?" diyerek sitem etmişti.

"O SENİN KOCANI AYARTTI!"

Ünlü sunucu, daha sonra şu ifadeleri kullanmıştı:

Ona lütfen pay verme, o senin kocanı ayarttı, yuvanı yıktı! Onu canlandıranı bile yanına alıp fotoğraf çektirme. Temiz kadınların yanından değil semtinden bile geçmemeliler, lütfen şununla fotoğraf çektirme. Gece gece beynim yandı. Kadınla fotoğraf çektirerek onun yaptıklarını alenileştiriyorsun, biz düzgün kadınlar bu pisliklerle savaşmalıyız.

Seren Serengil'in dizinin karakterleri hakkında gerçekmiş gibi paylaşımlarda bulunması, sosyal medyada alay konusu oldu.

"ASLA KANITLAYAMIYORUZ"

Dizinin yapım şirketi de konuyla ilgili açıklamada bulunarak, "Derin ve Asya'nın gerçekte Melis ve Cansu olduğuna yemin edebiliriz ama galiba bunu asla kanıtlayamıyoruz" ifadelerini kullandı.

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