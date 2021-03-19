AA

İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya sanık Seren Serengil katılmadı. Müdahil Gulnoza Mamatova ise avukatı Ali Çezik ile birlikte duruşmada hazır bulundu. Duruşmada sanık Seren Serengil'in avukatlarından Özgür Noyan'ın kendisi, müvekkili ve tanığı adına mazeret dilekçesi sunduğu belirtildi.

Gulnoza Mamatova

Beyanı sorulan müdahil Mamatova, önceki beyanlarını tekrar ettiğini ve şikayetinin sürdüğünü söyledi.

"DURUŞMAYA PROGRAMI NEDENİYLE KATILAMADI"

Söz alan sanık Serengil'in avukatlarından Aydan Samyaka, "Müvekkilimin üzerine atılı şikayet bakımından müdahilin beyanları doğrultusunda, yaralanan birinin doğrudan karakola gitmesi gerekirken gitmemesi ve olaydan sonra alınan raporla şikayette bulunması müvekkilim bakımından suçlamanın asılsız olduğunu ortaya koymaktadır." dedi.

Müvekkilinin duruşmaya programı nedeniyle katılmadığını bildiğini aktaran avukat Samyaka, "Ama diğer meslektaşımın bildirdiği gibi Mustafa Rahman Tohma ile birlikte yaşaması bakımından temaslı olma ihtimaline binaen duruşmaya gelmemiş de olabilir. Biz bu nedenlerle müvekkilimin mazeretli sayılmasını talep ederiz." diye konuştu.

Duruşmada daha önce alınan arar karar gereği tanık olarak dinlenilmesine karar verilen ikisi polis üç kişinin beyanı alındı.

Tanıklardan polis memuru P.Ç., Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Paşabahçe Polis Merkez Amirliğinde çalıştığını ve olay günü grup amir vekili olduğunu anlatarak, "Bir gün akşam üzeri huzurdaki müşteki karakola gelmişti ve 'patronunun saçını çektiğini ve kafasına vurduğunu' beyan etti. Biraz bekledikten sonra ifade için iyi yabancı dili olmadığı için telefonundan bir program ve yazışma mesajlarını da gösterdi. Patronunun bir televizyonda programı olan Seren Serengil olduğunu söyledi." dedi.

Bu kişiye çalışma izni ve sigortasını sorduklarını, onun da, "patronum yapmalıydı" dediğini aktaran tanık P.Ç., "Biz de kendisinin çalışma izninden emin olmadığımız için işlem yapmadık. 'Ben avukatımla görüşeceğim' diye karakoldan çıktı. Hatırladığım kadarıyla elinde alınmış hastane raporu vardı. Görünce, 'bu raporla zaten 6 aylık, o süre içinde müracaat hakkın var' diye söyledim. Şahıs sonrasında gitti." ifadesini kullandı.

Tanık olan diğer polis memuru H.R.A. da, müdahilin karakolda, "Seren Serengil tarafından itildiğini, darp edildiğini ve saçının çekildiğini" söylediğini kaydederek, "Elinde hastane raporu vardı. 'İleri tarihte geleceğini, bu konuyu bir düşünmek istediğini' belirterek karakoldan ayrıldı." dedi.

Beyanı alınan tanık İ.H.A. ise, Seren Serengil'in arkadaşı olduğunu ve olay tarihinde evinde bulunduğunu söyleyerek, "Olay tarihinde evde dezenfekte işlemleri yapılıyordu. Bu dezenfekte şirketiyle benim alakam yoktur. Sadece hizmetleri için Seren Hanım'a referans olmuştum. Evde otururken yanına müdahil geldi ve arkadaşlarıyla görüşmek için izin istedi. Seren Hanım da, 'çok acil değilse gitmene izin vermiyorum, sokağa çıkarsan sana da bulaşabilir' diye izin vermedi. Ben varken Seren Hanım'ın müştekiye yönelik kötü muamelesine şahit olmadım. Yaralama konusuna ilişkin bir bilgim yoktur." diye konuştu.

"YAYINA ÇIKTI, PROGRAMA GELEMEDİ"

Müdahil Mamatova'nın avukatı Ali Çezik, Seren Serengil'in televizyon programı olduğu için mahkemeye katılmadığını öne sürerek, "Bugün duruşmadan önce tüm dünyanın önünde sanığın yayına çıktığını gördüm. Kendisi ve vekilleri duruşmayı akamete uğratmak için gerçekle uygun olmayan nitelikte mazeret vermektedirler. Bu nedenle taleplerinin reddi ile sanığın zorla getirilmesine karar verilmesini isteriz." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatı Özgür Noyan'ın talepleri doğrultusunda, talebe konu koronavirüs tedbirleri kapsamında sanık Seren Serengil'in adresine yeniden duruşma davetiyesi gönderilmesine hükmetti.

Tanık İ.H.E'nin beyanlarına göre sanıkla birlikte yaşadığı belirtilen tanık Mustafa Rahman Tohma adına da aynı adrese davetiye çıkarılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Özbekistan uyruklu Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, müvekkilinin yanında hizmetçi olarak çalıştığı Seren Serengil hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu dilekçesinde, "Seren Serengil'in, haftalık izin isteyen Mamatova'ya, 'siz yabancılar yüzünden korona oluyoruz, hasta mısın bize bulaştırdın kaçıyorsun?' dediği, 'işten ayrıldığını' söylemesi üzerine, 'siz hepimizi korona edeceksiniz' diyerek saldırdığı, saçından tutarak yere yatırıp tekmelemeye başladığı" ifade edilmişti.

Dilekçede ayrıca, Mamatova'nın Serengil ve aynı evde yaşayan erkek arkadaşı Mustafa Tohma tarafından araçla Beykoz Ormanı'na götürüldüğü ve tehdit edildiği de savunulmuştu.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beykoz Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen 5 Haziran 2020 tarihli rapora göre, müştekinin kafa derisinde mor-kırmızı lekeleri, sırt bölgesinde de 2 adet yüzeysel sıyrıkların olduğu ve müştekinin basit tıbbi müdahaleyle iyileştirilebilecek şekilde yaralandığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamade, sanık Serengil'in "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.