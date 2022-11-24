Ancak kısa bir süre sonra Serenay Sarıkaya'dan şaşırtıcı bir hamle gelmişti. Cem Yılmaz ile Zafer Algöz, bir davette Nejat Alp’in, "Sen Miydin Sevgilimi Çalan" şarkısını söylemişti.

Cem Yılmaz, düeti, "Her pazartesi evde sahneye çıkarız. Evde ne var? Bu yok” notuyla paylaşmıştı. Oyuncu, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın paylaşımını beğenmişti. Sarıkaya'nın bu hareketi, "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirmişti.