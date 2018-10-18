Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, sevgilisi Kerem Bürsin'in, İbrahim Çelikkol'la birlikte rol aldığı, yakında yayınlanacak olan dizi için yorum yapan Serenay Sarıkaya, "Gerçekten tam müthiş ikili oldular. İkisi de birbiriyle uyumlu, ikisi de doğa tutkunu. Umarım onlar için de güzel bir proje olur" dedi.

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