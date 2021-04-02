"SERENAY'I ÇOK BEĞENİYORUM"

Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda Maldivler'de tatil yapan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın gönderilerine, "Kim çekiyor bu fotoğrafları? İnanılmaz ışık vardır orada, telefonu değiştir" şeklinde yorumunu yapmıştı.

Ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tutan Akalın ardından da, "Serenay insan mı! Serenay insan değil, çok beğeniyorum onu. Bence ilah, yani Türkiye'de tek" ifadelerini kullanmıştı.