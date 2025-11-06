Sergen Yalçın'ın Antalya'da hücum planı!

Beşiktaş'ta gözler Antalyaspor ile deplasmanda oynanacak maça çevrildi.

Fenerbahçe derbisinde sarı kart cezalısı olan Emirhan Topçu ile kırmızı kart gören Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlık yaşayan Rafa Silva'nın da bu maçta oynaması beklenmiyor.

Sakatlık yaşayan bir diğer isim Vaclav Cerny ise kritik maça yetişmesi planlanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın orta alanda Wilfred Ndidi ve Salih Uçan'a şans vermesi, sağda Cengiz Ünder’i solda ise El Bilal Toure'yi oynatması bekleniyor.