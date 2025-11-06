Habertürk
        Sergen Yalçın'ın Antalya'da hücum planı! - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın'ın Antalya'da hücum planı!

        Beşiktaş'ta gözler Antalyaspor deplasmanına çevrildi. Cezalı Emirhan Topçu ve Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakat Rafa Silva forma giyemeyecek. Cerny'nin takıma dönmesi planlanırken, Ndidi ve Salih Uçan orta sahada, Cengiz Ünder ve El Bilal Toure kanatlarda, Tammy Abraham ise santrforda görev alacak.

        Giriş: 06.11.2025 - 14:25 Güncelleme: 06.11.2025 - 14:25
        Sergen Yalçın'ın Antalya'da hücum planı!
        Beşiktaş'ta gözler Antalyaspor ile deplasmanda oynanacak maça çevrildi.

        Fenerbahçe derbisinde sarı kart cezalısı olan Emirhan Topçu ile kırmızı kart gören Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlık yaşayan Rafa Silva'nın da bu maçta oynaması beklenmiyor.

        Sakatlık yaşayan bir diğer isim Vaclav Cerny ise kritik maça yetişmesi planlanıyor.

        Teknik direktör Sergen Yalçın'ın orta alanda Wilfred Ndidi ve Salih Uçan'a şans vermesi, sağda Cengiz Ünder’i solda ise El Bilal Toure'yi oynatması bekleniyor.

        Rafa'nın yerine ise merkezde görev Cerny'de olacak. Derbide yedek kalan Tammy Abraham’ın ise 1 maçlık aradan sonra santrfordaki yerine dönmesi bekleniyor.

