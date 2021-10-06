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Serhat Akavcı’dan 'Ecdysis'

Serhat Akavcı’nın ilk kişisel sergisi Ecdysis 14 Ekim'de tarihinde Labirent Sanat’ta açılıyor.

Serhat Akavcı’dan 'Ecdysis'

Serhat Akavcı’nın bireyin psikolojik dönüşümü ile eklembacaklıların kabuklarını değiştirdikleri dönemde yaşadıkları biyolojik metamorfoz arasında paralellik kurduğu fotoğraflarından oluşan ilk kişisel sergisi Ecdysis 14 Ekim 2021 tarihinde Labirent Sanat’ta açılıyor.

Akavcı, kimliğin dışsal, modifiye izlerini bulanıklaştırdığı, hatta gizlediği fotoğraflarında izleyiciyi, bedenin koruyucu ama bir o kadarda şeffaf katmanı, ten üzerinden bir diyaloğa davet ediyor. Akavcı’nın çalışmalarında nesneleştirdiği bedenler, söz ve yazı öncesi bir dönemin iletişim dilinin taşıyıcıları gibi… Kendini sunarken gizleyen, kendi olmak için tüm çıplaklığıyla dışa yerleşmiş figürlerin, beden dili üzerinden yazılmamış hikayelerine tanık oluyoruz.
Serhat Akavcı’nın Ecdysis isimli sergisini 14 Ekim – 20 Kasım 2021 tarihleri arasında Labirent Sanat’ta görebilirsiniz.

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