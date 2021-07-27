İHA

Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Ulukışla ilçesine bağlı Hüsniye Köyü'ndeki göle giden Mehmet Efe Karabulut (15), serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Efe'nin arkadaşları, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD Su Altı Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi tarafından yapılan çalışmada, talihsiz gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Mehmet Efe Karabulut'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.