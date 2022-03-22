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Serkan Çayoğlu: Düğün hazırlıkları sürüyor!

Yaklaşık 5 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Özge Gürel ile aşk yaşayan Serkan Çayoğlu, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yaza evlenmeyi planlayan çiftten Çayoğlu, "Düğün hazırlıklarımız devam ediyor" dedi

HABERTURK.COM
  • Serkan Çayoğlu: Düğün hazırlıkları sürüyor! Özge Gürel...

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Serkan Çayoğlu (34), önceki gün yakın arkadaşı Bedri Güntay (38) ile birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

    Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden ikili, "Hava soğuk, küçük bir işimiz vardı alışveriş merkezinde. O yüzden geldik." diye konuştu.
  • Serkan Çayoğlu: Düğün hazırlıkları sürüyor! Özge Gürel...

    "HAZIRLIKLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

    Çayoğlu, muhabirlerin, "Özge Gürel ile evlilik hazırlığınızdan dolayı projeleri iptal ettiğiniz yönünde haberler çıktı. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt verdi.

    Ünlü oyuncu, "Evet, düğün ile çakıştığı için projeyi iptal etmek durumunda kaldım. Daha güzel sürprizlerim var. Düğün hazırlıklarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
  • Serkan Çayoğlu: Düğün hazırlıkları sürüyor! Özge Gürel...

    "DÜĞÜN İLE İLGİLİ AYRINTI VERMEYECEĞİM!"

    Gazetecilerin, "Düğününüzün Ege'de olacağı konuşuluyor. Yer belli mi?" sorusuna da yanıt veren Serkan Çayoğlu, "Düğün yeri ve düğün ile ilgili ayrıntı vermeyeceğim." demekle yetindi.

    İkili, röportajın ardından alışveriş merkezini gezdi.
  • Serkan Çayoğlu: Düğün hazırlıkları sürüyor! Özge Gürel...

    "YAZA EVLENECEĞİZ!"

    Uzun zamandır meslektaşı Özge Gürel (35) ile aşk yaşayan Serkan Çayoğlu, geçtiğimiz ay haklarında çıkan "evlilik" iddiaları hakkında konuşmuştu.

    Ünlü oyuncu, "Kısmet olursa yaz ayında evleneceğiz ancak tam tarih belli değil. Hazırlık aşamasındayız." açıklamasını yapmıştı.
  • Serkan Çayoğlu: Düğün hazırlıkları sürüyor! Özge Gürel...

    "ZAMANI GÜZEL GEÇİRMENİN YOLUNU BULUYORUZ"

    Öte yandan sevgilisiyle yapmaktan en keyif aldığı aktivitelerden bahseden Serkan Çayoğlu, şunları söylemişti:

    Birlikte seyahate çıkmayı seviyoruz. Bu aralar tabi pandemi nedeniyle bazı programlarımızdan vazgeçtik. Zaman zaman daha aktif oluyoruz ama tam tersi dönemler de oluyor. İlla bir aktivite şart değil. Evde de zamanımızı güzel geçirmenin yollarını buluyoruz.
  • Serkan Çayoğlu: Düğün hazırlıkları sürüyor! Özge Gürel...

    "ÇOK MUTLUYUZ"

    Ayrıca Çayoğlu, "Sosyal medyada sizi takip edenler tarafından nasıl yorumlar alıyorsunuz?" sorusuna cevap vermişti.

    Ünlü oyuncu, "Çok mutluyuz, bu mutlu anlarımız var demek değil sadece. Sabah onu gördüğüm için mutluyum. Birlikte büyüyüp, sürekli heyecanlanacak bir şeyler bulduğumuz için mutluyum ve sanırım insanlara geçen bu." ifadelerini kullanmıştı.
  • Serkan Çayoğlu: Düğün hazırlıkları sürüyor! Özge Gürel...

    Serkan Çayoğlu ile sevgilisi Özge Gürel

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