Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Serkan Keskin: Evlilik tarihi belli değil

        Geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi ettiği sevgilisi Meriç Aral ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Serkan Keskin, Arnavutköy'deydi. Oyuncu, konuyla ilgili, "Siz şimdi yine tarih, yer falan soracaksınız ama gerçekten belli değil" dedi

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 08:20
        1

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Serkan Keskin, Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Köpeğiyle birlikte görüntülenen Keskin, basın mensuplarıyla sohbet etti.

        Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Şimdilik İstanbul'dayız. Biz bir yerlere gidersek anlık gidiyoruz. Tiyatro devam ediyor. Oyunlarım var, oralara gidiyorum" dedi.

        2

        "EVLİLİK TARİHİ BELLİ DEĞİL"

        Geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi ettiği sevgilisi Meriç Aral ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Serkan Keskin, "Siz şimdi yine tarih, yer falan soracaksınız ama gerçekten belli değil" açıklamasında bulundu.

        3

        "İNŞALLAH BİR ŞEYLER OLACAK" DEMİŞTİ

        Meriç Aral, daha önce gazetecilere, "Ben Serkan'ı sahnede de televizyonda da çok seviyorum. Hepsi yani. Serkan, zaten benim en hayran olduğum oyunculardan biri, aynı zamanda hayran olduğum bir karakter ve insan. Yeteneği ve işine saygısı müthiş. Ülkemiz için de böyle bence" açıklamasında bulunmuştu.

        Parmağındaki alyansı dikkat çeken Aral, "Evet, olacak inşallah bir şeyler. Bir düğün habercisi olabilir" diyerek gülmüştü.

        #Serkan Keskin
        #Meriç Aral
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kritik uyarı! Sıcaklıklar rekora koşuyor
        Kritik uyarı! Sıcaklıklar rekora koşuyor
        Maaş zamları kesinleşti
        Maaş zamları kesinleşti
        Hollywood'dan tarihi grev!
        Hollywood'dan tarihi grev!
        Ripple'da yükseliş yüzde 70'i aştı
        Ripple'da yükseliş yüzde 70'i aştı
        Yeniler oyunu nasıl değiştirecek?
        Yeniler oyunu nasıl değiştirecek?
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Sergen için yorum yok
        Sergen için yorum yok
        Yanlış tasarlanan pencere avukatın ölümüne yol açtı iddiası!
        Yanlış tasarlanan pencere avukatın ölümüne yol açtı iddiası!
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Poşete sarılı bebek cansız bedeni bulundu
        Poşete sarılı bebek cansız bedeni bulundu
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Galatasaray KAP'a bildirdi!
        Galatasaray KAP'a bildirdi!
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Figen Çoban davasında tüyleri diken diken eden sözler
        Figen Çoban davasında tüyleri diken diken eden sözler
        ASELSAN ile TUSAŞ sözleşme imzaladı
        ASELSAN ile TUSAŞ sözleşme imzaladı
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Orta sahaya sürpriz hamle!
        Orta sahaya sürpriz hamle!
        Yuva köyündeki zehirlenme vakaları için iddianame hazırlandı!
        Yuva köyündeki zehirlenme vakaları için iddianame hazırlandı!
        Net rezervler 1 ayda 16.3 milyar dolar arttı
        Net rezervler 1 ayda 16.3 milyar dolar arttı