Serkan Keskin: Evlilik tarihi belli değil

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Şimdilik İstanbul'dayız. Biz bir yerlere gidersek anlık gidiyoruz. Tiyatro devam ediyor. Oyunlarım var, oralara gidiyorum" dedi.

Geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi ettiği sevgilisi Meriç Aral ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Serkan Keskin, "Siz şimdi yine tarih, yer falan soracaksınız ama gerçekten belli değil" açıklamasında bulundu.

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"İNŞALLAH BİR ŞEYLER OLACAK" DEMİŞTİ

Meriç Aral, daha önce gazetecilere, "Ben Serkan'ı sahnede de televizyonda da çok seviyorum. Hepsi yani. Serkan, zaten benim en hayran olduğum oyunculardan biri, aynı zamanda hayran olduğum bir karakter ve insan. Yeteneği ve işine saygısı müthiş. Ülkemiz için de böyle bence" açıklamasında bulunmuştu.

Parmağındaki alyansı dikkat çeken Aral, "Evet, olacak inşallah bir şeyler. Bir düğün habercisi olabilir" diyerek gülmüştü.