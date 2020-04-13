Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFiskosSertab Erener: Her gün hasta olmuşum gibi hissediyorum - Magazin haberleri
ABONE OL

Sertab Erener: Her gün hasta olmuşum gibi hissediyorum

Ünlü şarkıcı Sertab Erener önceki gün eşi Emre Kula ile Instagram üzerinden canlı yayın yaptı. Sevenlerine küçük bir konser veren Erener, " Ben her gün beş posta hasta olduğumu hissediyorum sonra o his geçiyor" dedi

Sertab Erener, Emre Kula
HABERTURK.COM

Koronavirüs nedeniyle eşi Emre Kula ile kendisini evde karantinaya alan Sertab Erener, geçtiğimiz akşam sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluştu.

Sevenlerine eşiyle beraber küçük bir konser veren Erener, ay sonu albüm çıkarmayı planladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Albümde 11-12 şarkı olacak. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yalnız yaşayanlar, yalnızlığa alışanlar için bu dönem daha az sıkıntılı geçiyor. Mesela evde olmak benim hoşuma gidiyor. Çok üzülen, sevdiklerini kaybeden alileler de var. Sağlık çalışanları canla başla çalışıyor. Ben her gün beş posta hasta olduğumu hissediyorum sonra o his geçiyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Özkan Uğur'un acı günü - Magazin haberleri
FİSKOSÖzkan Uğur'un acı günü
Caner Erdeniz'den Müge Boz'a: Hiçbir zaman hayal etmeyi bırakma
FİSKOS"Hiçbir zaman hayal etmeyi bırakma"
Aslı Turanlı: Dolgu yaptırdım, kör oluyordum! - Magazin haberleri
FİSKOS"Dolgu yaptırdım, kör oluyordum!"
Berkay Hardal: Canım senin olsun güzel karım - Magazin haberleri
FİSKOS"Canım senin olsun güzel karım"
Serdar Ortaç evlat edineceğini açıkladı - Magazin haberleri
FİSKOS"Evlat edineceğim"
Atılay Uluışık: İki fotoğraf arasındaki 25 yıl farkı bulun - Magazin haberleri
FİSKOS"Aradaki 25 yıl farkı bulun"
Akın Akınözü'nden 'Evde kal' paylaşımı - Magazin haberleri
FİSKOS"Dünya senin tek evin"
Berfu Yenenler: Geçirdiğim en garip doğum günü - Magazin haberleri
FİSKOS"Geçirdiğim en garip doğum günü"
Yasmin Erbil: Babamı çok özledim - Magazin haberleri
FİSKOS"Babamı çok özledim"
Salih Bademci-İmer Özgün çiftinden müjdeli haber - Magazin haberleri
FİSKOSÜnlü oyuncu baba oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X