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Koronavirüs nedeniyle eşi Emre Kula ile kendisini evde karantinaya alan Sertab Erener, geçtiğimiz akşam sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluştu.

Sevenlerine eşiyle beraber küçük bir konser veren Erener, ay sonu albüm çıkarmayı planladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Albümde 11-12 şarkı olacak. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yalnız yaşayanlar, yalnızlığa alışanlar için bu dönem daha az sıkıntılı geçiyor. Mesela evde olmak benim hoşuma gidiyor. Çok üzülen, sevdiklerini kaybeden alileler de var. Sağlık çalışanları canla başla çalışıyor. Ben her gün beş posta hasta olduğumu hissediyorum sonra o his geçiyor.